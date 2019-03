Lokalita U Bezděkova, která se nachází v těsné blízkosti Nového Města na Moravě, právě rozkvetla. Na louce se tam objevily vzácné a kriticky ohrožené šafrány bělokvěté.

„Je to prostě nádhera. Já jsem o šafránech nevěděla, dovedl mě sem známý. Zdálky vypadá to místo úplně obyčejně. Až když člověk přijde blíž, spatří skupinky bílofialových květů. A úplně nejkrásnější je pohled zblízka. Jen musím dávat pozor, abych nějakou rostlinku nezašlápla, byla by to škoda. Jsou nádherné, nikdy jsem nic podobného neviděla,“ přiznala Karolína Ondráčková z Bystřice nad Pernštejnem.