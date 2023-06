/FOTO, VIDEO/ Tento měsíc měl u Loun začít sloužit řidičům šestikilometrový úsek dálnice D7 Praha – Chomutov. Nestane se tak. Ještě celé léto se bude na obchvatu města jezdit ve dvou pruzích, s uvedením do provozu čtyřproudové komunikace se počítá v závěru září. Za tříměsíčním posunem stojí fakt, že původní silnice uvedená do provozu v roce 1999, která vytvoří polovinu dálnice, je v horším stavu, než se čekalo.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl přibližuje stavbu dálnice D7 u Loun. | Video: Deník/Petr Kinšt

Dálnice u Loun se v trase obchvatu začala stavět v srpnu 2020. Loni v říjnu se zprovoznily nové dva pruhy, pak se vrhli stavbaři do proměny původní silnice na zbylé dva pruhy dálnice. Narazili ale na problém. Ukázalo se, že podloží pod obchvatem z roku 1999 není únosné, jak by podle současných norem mělo být. A přišla nutnost výměny i hlubších konstrukčních vrstev vozovky.

„Původně se počítalo s tím, že v úseku šesti kilometrů provedeme ve třiceti procentech rekonstrukci vozovky a v sedmdesáti se pouze vymění vrchní asfaltové souvrství v tloušťce 25 centimetrů. Dnes je ten poměr výrazně jiný, sanace provádíme v sedmdesáti procentech délky úseku,“ řekl Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ společnosti VINCI Construction, jejíž součástí je Eurovia, jedna z firem, která D7 u Loun staví.

Jak konečně postavit chybějící dálnice? Pomoci státu mají soukromí investoři

V některých částech se musel podle jeho slov odstranit materiál pod původní vozovkou až do hloubky 120 až 150 centimetrů. „Navíc se při stavbě zjistily tři tektonické linie, neboli rozhraní různého geologického prostředí, kde se musí udělat další práce v podobě vyztužení, což je technologicky a časově náročnější,“ dodal Zdeněk Novák. Jedna taková linie vede pod lávkou pro pěší přes obchvat Loun.

V jednotlivých úsecích v délkách několika set metrů se provedly zkoušky únosnosti podloží, vyhodnotily se a na jejich základě se zvolily další technologické postupy. „Samozřejmě byla možnost, že by se zrekonstruoval kompletně celý úsek, ale bylo by to výrazně dražší,“ sdělil Zdeněk Novák.

Úsek v délce 6,1 kilometru u Loun měl stát 773 milionů, je jasné, že to bude víc. „Konečná cena bude upřesněna, na její výši budou mít vliv ještě okolnosti, které nastanou do doby dokončení stavby,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Dálniční známka výrazně podraží. Osm set navíc? To radši okresky, reagují řidiči

Dobrou zprávou pro řidiče je, že navazující úsek dálnice D7 u Chlumčan, který se začal stavět loni na přelomu zimy a jara, se povedlo výrazně urychlit. „Po jednáních se zhotovitelem je cílem dokončení 80 procent prací do konce tohoto roku, je tam spousta techniky, aby zhotovitel tento termín stihl. Kompletní dokončení D7 u Chlumčan je srpen 2024,“ přiblížil ředitel chomutovské správy ŘSD Petr Vacek.

V závěru letošního roku tak řidiči pojedou po novém, desetikilometrovém úseku D7 u Loun a Chlumčan. Dokončovat se bude most přes Cítolibský potok, přes něj se pojede obousměrně po polovině dálnice.

Nepříjemnou komplikací pro řidiče je ale fakt, že kvůli úpravě křižovatky Louny východ se od pondělí 12. června zhruba na tři měsíce uzavře její nájezdová větev ve směru na Prahu. Řidiči z Loun tak budou muset využít nájezd na křižovatce na opačné, západní straně města. Výjezd ve směru od Prahy zůstane na křižovatce Louny – východ bez omezení.

Vysokorychlostní trať mimo Břeclav? Chceme terminál u D2, zní z radnice

Celá dálnice D7 Praha – Chomutov má být kompletně hotová v roce 2028. Letos se počítá se zprovozněním zmíněných částí u Loun a Chlumčan, v příštím roce chce ŘSD začít stavět tři úseky kolem Slaného. Jako poslední se bude stavět pět kilometrů u Postoloprt na Lounsku, podle současných termínů by to mělo být letech 2026 až 2028. „Je to poslední úsek D7, který se bude mezi Prahou a Chomutovem realizovat. Nyní jsme u Postoloprt ve fázi změn v územních rozhodnutí, ale už se pracuje na dokumentaci ke stavebnímu povolení, abychom přípravu neprodlužovali,“ sdělil Petr Vacek.

Stavebně nejkomplikovanější částí stavby D7 u Postoloprt bude zbourání nynějšího mostu přes Ohři a jeho nahrazení novým, dálničním. Vedle něj vyroste druhý most pro silnici druhé třídy, která bude doprovodnou komunikací k D7.