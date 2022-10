První 'vyvěšení' ukrajinské vlajky na lounské radnici v únoru 2022 odsoudilo ruskou agresi. Brzy poté nahradila tu lounskou, na snímku ve třetím držáku zleva.Zdroj: Pavel JandaKrok už ale stačil pochválit Tomio Okamura, šéf SPD, která bodovala i v Lounech. „První výsledky pro SPD velmi úspěšných komunálních voleb. Zastupitelé SPD se stali součástí koalic v městech a obcích. Z radnic mizí ukrajinské vlajky a nahrazují je české,“ napsal Okamura na sociální síť Facebook ve středu 26. října.

Starosta Milan Rychtařík (ANO) ale Okamurovo „přivlastnění“ výměny vlajek v Lounech kategoricky odmítl. A prý velmi tvrdě odsuzuje putinovskou agresi. „Všichni v tom hledají senzaci, žádná v tom není. Na tom místě vždycky vlála městská vlajka. My jsme ji pouze vrátili. Stále podporujeme Ukrajinu,“ ujistil Rychtařík.

Novopečený lounský radní za SPD Jaromír Suchan si spojuje vyvěšování ukrajinské vlajky s podporou války. „My chceme, aby byla ukončená. To je jeden z argumentů, proč si myslíme, že by měla vlát česká vlajka, potažmo lounská. Není to jen náš názor, ale i některých koaličních partnerů. Je to výsledek společného rozhodnutí, dohody,“ uvedl Suchan.

Nešťastný začátek

Exstarosta Pavel Janda (Pro lepší Louny, TOP09) vidí krok symbolicky. „Že mají tento názor, je jejich věc, nastavení, svědomí a vnímání světa,“ řekl exstarosta. Vadí mu ale hlavně živelnost akce. Podle něj vlajka na radnici visela na základě usnesení z 28. února, kdy tehdejší radní (včetně Rychtaříka) odsoudili ruskou agresi.

„To usnesení nikdo nezrušil ani nerevokoval,“ kritizuje Janda. „Nepřijde mi to jako šťastný začátek. Nedodržují pravidla města,“ prohlásil exstarosta. Usnesení bylo ale podle Rychtaříka jen deklaratorní a nezávazné. „Diskutoval jsem o tom s tajemnicí a podle prvního právního názoru jsme nic neporušili,“ tvrdí starosta.

Janda si nemyslel, že bude na radnici ukrajinská vlajka místo té lounské viset tak dlouho. „Trochu jsem podcenil délku konfliktu,“ přiznal exstarosta. I dnes mu přijde logické, že se na úkor ukrajinské vlajky „sáhlo“ po městském praporu. A ne po české nebo evropské vlajce. Nechtěl tím prý město poškodit, ale zdůraznit podporu.