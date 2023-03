Na druhou stranu se Louny v budoucnu možná dočkají vysokorychlostní trati, VRT Poohří se připravuje ke stavbě mezi Mostem a Lovosicemi kolem roku 2035. Lounům by to přineslo kvalitní železniční spojení s Prahou a severem Čech.

První koleje se v Lounech položily shodou okolností právě při budování trati mezi Prahou a Mostem. Vlaky mezi těmito městy začaly jezdit ve zmíněném roce 1873, v roce 1895 byla do Loun dovedena trať z Postoloprt spojující Louny s kolejemi mezi Plzní a Žatcem. V letech 1902 a 1904 přibyly úseky z Loun do Libochovic a Rakovníka. Díky tomu mají Louny velké vlakové nádraží a tři zastávky – Louny město, Louny střed a Louny předměstí.

Budova hlavního lounského nádraží prošla v roce 2019 opravami. „Opravili jsme střechu, komíny, klempířské prvky, hromosvody a okna. Vyměnila se krytina na ploše 1100 metrů čtverečných a 125 okenních výplní. Opravy vyšly na zhruba osm milionů korun,“ připomněl mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Další práce následovaly. „Rozsáhlá rekonstrukce, která skončila v roce 2022, zahrnovala opravy fasády, omítek, dlažeb, podhledů, hygienických a elektrických instalací, inženýrských sítí a také opravu vnitřních prostor Správy železnic, zejména podlah, omítek a elektroinstalací. Vyšlo to na zhruba 23 milionů korun,“ dodal.

Soupravy na trati zrychlily

Co se týká investic do tratí vycházejících z Loun, k největším se v posledních letech řadí revitalizace úseku do Lovosic včetně rekonstrukce dvojice mostů před Ohři a záplavové území řeky u Koštic za zhruba miliardu korun. Díky tomu soupravy na trati zrychlily a loni se na ni poprvé vydaly spěšné vlaky na lince Žatec – Louny – Lovosice – Ústí nad Labem.

Lounům to po letech opět přineslo přímé spojení s větším městem. Rychlíky Bezdrev na lince Most – České Budějovice nebo spěšné vlaky Louny – Slaný – Praha jsou minulostí. Slánské trati dokonce hrozilo, že na ní osobní doprava úplně zmizí. Teď to vypadá, že v nějakém rozsahu zůstane. Nyní mezi Louny a Slaným jezdí osm párů spojů, zřejmě jich zůstane polovina. V které časy pojedou, rozhodnuto zatím není. „K podobě jízdních řádů budou mít největší slovo obce,“ řekl radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Kromě instalace moderního zabezpečovacího zařízení v dopravnách Postoloprty, Vrbka a Březno u Postoloprt Správa železnic v blízkosti Loun neplánuje žádné větší investiční akce. „Nadále samozřejmě pokračuje běžná údržba železniční sítě, která zahrnuje například výměny kolejnic, údržbu zeleně, přejezdů a dalších součástí infrastruktury,“ připomněl Jan Nevola.

Zcela zásadní investicí pro Louny je v dlouhodobém horizontu chystaná výstavba vysokorychlostní tratě Praha – Ústí nad Labem – Drážďany s odbočkou na Most. VRT Poohří s délkou 65 kilometrů se plánuje na maximální rychlost vlaků 250 km/h. V Mostě se napojí na trať Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb.

„Ve druhé polovině letošního roku bychom chtěli zahájit práce na studii proveditelnosti pro odbočné rameno vysokorychlostní tratě do Loun a Mostu. Harmonogram prací stále počítá se zprovozněním kolem roku 2035. Záležet ale bude na řadě faktorů, včetně průběhu správních řízení,“ popsal mluvčí Správy železnice. „Už teď komunikujeme se samosprávami na trase, aby obce a města měly dostatek informací před zahájením zpracovávání studie,“ dodal.

Výročí připomene výstava

Výročí 150 let železnice v Lounech připomene stejnojmenná výstava, která se chystá v tamním oblastním muzeu. „V letech 1872 až 1873 se postupně zprovoznila první železniční trať vedoucí přes Louny. S tím souvisel prudký rozvoj regionu. Rostl počet obyvatel a město se rozrostlo o nové čtvrtě. Výstava připomene, co pro naše město dráha znamenala a stále znamená,“ sdělil Jaroslav Havrlant z Oblastního muzea v Lounech. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 7. března v 17 hodin v domě Sokolů z Mor.