Lovci duchů, obří šachy i kreslící tabulky: Obchodní dům láká do „chytré herny“

Příznivci všemožných stavebnic, stolních her a chytrých hraček si přijdou na své v Obchodním domě Zlín. Od 1. do 31. října se tu koná interaktivní výstava To nej z Festivalu IQ Play, která představuje výběr padesáti nejzajímavějších současných her. Vstup je zdarma.

Výstava IQ play | Foto: obchodnidum.cz

„Herna je určena dětem od 2 let, ale zaručeně pobaví i dospělé. Mnohé jistě překvapí, jak velká škála moderních her a hraček, které rozvíjejí dětskou kreativitu a motoriku, je dnes k mání. Nechybí ani úplné novinky nebo různé rarity. Herna je přímo v obchodní pasáži otevřena denně od 9 do 18 hodin,“ říká mluvčí Obchodního domu Zlín Martina Žáčková. Festival IQ play je putovní výstavou, která právě na Obchodním domě ukončí letošní půlroční cestu po českých a moravských městech. Představí vybrané exponáty, které se během té doby těšily největší pozornosti návštěvníků. Patří k nim mj. designové stavebnice Toypex, které tvoří polovinu herny. Být nablízku. Výstava přibližuje význam duchovní péče o pacienty Přečíst článek › „Jsou unikátní velmi lákavým designem, barevností, tvarem i způsobem spojování. Většinu si návštěvníci vyzkouší úplně poprvé, v kamenných prodejnách totiž nejsou dostupné,“ dodává autorka výstavy Věra Stojarová. K unikátům patří i zvětšeniny různých stolních her, které jsou v ČR k dispozici pouze v jednom vydání, včetně velmi lákavých obřích šachů a dámy. K vyzkoušení jsou tu i nejnovější hry od proslulé značky Mindok jako Červená Karkulka, Tři prasátka, Lovci duchů či Vesmírná mise, logické skládačky pro jednoho hráče od IQ Fit, IQ Blox a IQ Fokus nebo zajímavé magnetické stavebnice a kreslící magnetické tabulky. Zkrátka hotový ráj pro zábavu dětí i jejich rodičů, který (nejen) v sychravých podzimních dnech jistě přijde vhod. Vedle výstavy To nej z Festivalu IQ Play se na Obchodním domě Zlín chystají i další zajímavé akce. V sobotu 12. října se koná Latino Night s ukázkami latinskoamerických tanců, v pondělí 14. října jsou zváni milovníci scénického čtení na Listování s Lukášem Hejlíkem. Více: www.obchodnidum.cz

Autor: Redakce