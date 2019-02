Lubomír Zaorálek: Problémem není terorismus, ale velmoci

To, čemu jsme říkali světový řád, se rozpadá do kousků. Terorismus dnes nefiguruje jako hlavní hrozba. Dnes je hlavním rizikem to, že vstupujeme do éry soupeření mocností, na něž Západ není připraven. Prohlásil to poslanec a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek v Poslanecké sněmovně na semináři Radikalismus, terorismus a ochrana obyvatelstva.

Evropa podle něj zaspala. Domnívala se, že jí postačí soft power, diplomacie, a zcela rezignovala na hard power. Tedy prostředky ekonomického a vojenského nátlaku. „U Krymu se ukázalo, že naše diplomatické metody nefungují, tam vzaly zasvé. Evropa podceňovala budování hard power, a to se ukázalo slabinou," řekl Zaorálek . I proto je prý dnes například prakticky nevýznamná při řešení situace v Sýrii a není schopna podílet se na řešení problémů ve svém okolí. Například Rusko, i když na tom není v posledních letech ekonomicky dobře, prý v zahraničněpolitické oblasti neukazuje žádné známky vstřícnosti. „Ty postoje jsou velmi tvrdé zvlášť vůči Evropě. Přistupuje k ní jako k upadajícímu kontinentu a vypadá to, že svou budoucnost vidí po boku Číny," míní. Soupeření mocností Hlavním problémem současnosti podle něj není terorismus. Například v USA je prý zhruba 24 teroristických útoků za rok, ale většinou se jedná o útoky studentů na školách a jim podobné. „Klíčovým problém je soupeření mocností, o kterém netušíme, kam nás dovede. Pojetí zahraniční politiky ve Spojených státech se dnes změnilo. Já bych odkázal na loňský projev Mikea Pence, kde vyhlásil America First a jako jeden z hlavních cílů vyhlásil zastavení Číny," řekl Zaorálek s tím, že je otázka, zda by měla Evropa tento cíl sdílet. Poukázal i na rostoucí roli Číny ve světě. Překonává prý už i sovětský svaz v dobách jeho slávy. Například tím, jak se ekonomicky angažuje v Asii a Africe. „Když tam cestujete, tak zjišťujete, že tam není přítomna ideologicky, ale fyzicky. To Sovětský svaz nikdy neměl," dodal Zaorálek.

