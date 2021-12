Počasí v uplynulých dnech přineslo na Lipno několik centimetrům přírodního sněhu a díky nízkým teplotám a možnosti dosněžování se rozjede lipenská lanovka už první prosincový víkend. „Jsme rádi, že nabídneme lidem možnost sportovat na čerstvém vzduchu a věříme, že do týdne spustíme i další lanovky,“ říká generální ředitel Skiareálu Lipno Matěj Kratochvíl.

Skiareál bude otevřen tradičně od 8.30 do 16 hodin. Stejně tak jako ve všech ostatních skiareálech v České republice, i na Lipně se budeme řídit aktuálními podmínkami vlády pro návštěvu lyžařských středisek. Ke kontrole očkování nebo prodělané nemoci (ON) bude primárně docházet při nákupu skipasů na pokladnách v Klientském informačním centru u centrálního parkoviště. Z něj bude od neděle jezdit mezi parkovištěm P1 a P2, skibus, který bude pendlovat v pravidelných intervalech.

U parkoviště P2 je letos připraven také občerstvovací stánek a pokladna pro nákup skipasů. Vzhledem k její omezené kapacitě, ale doporučujeme nakoupit skipasy buďto online nebo u centrálního parkoviště a využít služby skibusu. „Pro zahájení sezóny a na první letošní lyžování jsme připravili také jedinečné cenové podmínky. Cena jednodenního skipasu pro dospělou osobu bude 600 Kč, pro děti (6 -14.99 let) a seniory (od 65 let) 410 Kč, student (19 – 25 let) a junior (15-18,99 let) 500 Kč,“ informuje tisková mluvčí Skiareálu Lipno Olga Kneiflová.

Prodejna, servis i půjčovna opět v provozu: Otevřena je i prodejna sportovních potřeb Intersport a všem zákazníkům nabízí široký sortiment zimního vybavení nejen na svah. V provozu je také půjčovna a servis lyží, snowboardů či běžek. Bez objednání a na počkání vám v Intersportu pomohou i s běžnými servisními úkony, ať už se bude jednat o broušení, mazání nebo seřízení vázání lyží, snowboardu či běžek. K servisu je využíván homologovaný stroj Jet Bond, který profesionálně seřídí vázání podle aktuální váhy lyžaře či jeho dovedností.

A nepřijdou s prázdnou - budou nadělovat. Proto vezměte děti a vyrazte v sobotu 4. prosince na Stezku korunami stromů na Lipně. Pro všechny děti budeme mít už od 11 hodin připravené dárečky. Připravte si písničku, básničku nebo třeba hezký obrázek a přijďte navštívit první Stezku korunami stromů v České republice. „Mikuláš se svým doprovodem se po roční pauze na děti velmi těší, a na Stezce, ke které se lze dostat pěšky nebo Stezkabusem, je bude vyhlížet až do 14 hodin,“ doplňuje Olga Kneiflová.