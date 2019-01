Prachaticko - Lyžařské areály se radují ze sněhové nadílky. Postupně pouštějí do provozu i vleky, které ještě mezi svátky lyžaři využívat nemohli. Navíc jsou svahy k dispozici i po setmění.

Zadov Kobyla: 45 - 60 centimetrů sněhu, v provozu lanová dráha Kobyla, malý vlek, pohyblivý koberec. Provozní doba vleků: 8.30 - 16 hodin. Večerní lyžování je od 18 do 21 hodin denně až do 6. ledna Upraveny první překážky ve snowparku. Večerní lyžování 18 - 21 hodin denně mimo pondělí. Upozornění: Na sjezdovkách je rozmístěna zasněžovací technika, která je v provozu! Dbejte zvýšené opatrnosti při vjezdu na čerstvě zasněžené plochy!



Areál LD Zadov – Churáňov: 15 – 25 centimetrů sněhu, v provozu dva malé vleky. Provozní doba vleků: 8.30 - 16 hdin denně (pouze vleky U Horejšů), večerní provozní doba 180 - 21 hodin denně (pouze vleky U Horejšů).



Nové Hutě: 15 – 25 centimetrů sněhu, v provozu Tatrapoma H 130, Tatrapoma S, Tatrapoma PF, dětský provazový. Provozní doba vleků: 8.30 - 16 hodin denně.



SKI Kvilda: 40 centimetrů sněhu, v provozu vleky i koberec. V provozu každý den od 9 do 16 hodin.



SKI Libín: 30 centimetrů sněhu, v provozu malá sjezdovka s pomou a tažné lano. Velká sjezdovka zatím mimo provoz. V čtvrtek od 13 do 19 hodin, pátek od 13 do 19 hodin, sobota rozšířený provoz od 9 do 20 hodin, neděle 9 až 17 hodin.