V provozu jsou tento víkend lanovky Hromovka a Pláně a modrá sjezdovka ve Svatém Petru. Jde zatím o menší část areálu. Za plného provozu areál nabízí 27 kilometrů upravených sjezdovek, modrá sjezdovka má na délku 2,7 kilometru.

„V tomto rozsahu pojedeme i ve všední dny a na další víkend budeme přidávat, co nám příroda umožní. Budeme zasněžovat, má napadnout i přírodní sníh. Na příští víkend pravděpodobně přidáme i medvědínskou stranu,“ řekl ČTK Svačina.

Lyžařská sezona začíná. Jako první odstartují na Černé hoře v Krkonoších

Na Černé hoře nad Janskými Lázněmi se lyžuje na celé sjezdovce Anděl a také na sjezdovce Sport 1 v délce 250 metrů. Areál SkiResortu Černá hora je od tohoto víkendu již v denním provozu. Na Černé hoře je upraveno deset kilometrů běžeckých tratí. Na části sjezdovky Anděl se jako na prvním místě v kraji lyžovalo o posledním listopadovém víkendu, přes týden byl areál mimo provoz. Podle posledních informací SkiResortu by lyžařská sezona v Peci pod Sněžkou měla začít v úterý 13. prosince.

SkiResort Černá hora - Pec za plného provozu na jeden skipas nabízí lyžování zhruba na 50 kilometrech upravených sjezdovek v areálech na Černé hoře, v Peci, Černém Dole, Velké a Malé Úpě a Svobodě nad Úpou.

Do denního provozu se dnes dostal také areál Malá Úpa. Ode dneška do pátku 16. prosince je lyžování možné na sjezdovce Pomezky v délce jednoho kilometru. Celý areál, tedy sjezdovky Pomezky, U Kostela, Trautenberk, Kolbenka a Dětské Parky, bude v provozu o víkendu 17. a 18. prosince, ale od 19. do 24. prosince pojede opět jen sjezdovka Pomezky. Celý areál včetně kluziště bude v provozu od 25. prosince, uvedli zástupci areálu společnosti SKIMU.

Až 40 centimetrů sněhu

V Krkonoších dnes mrzlo a bylo většinou zataženo. Do pravidelného denního provozu se dnes rozjela opět kabinová lanovka na Sněžku. Má dva úseky, z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a z Růžové hory na Sněžku. Od začátku listopadu byla kvůli údržbě v režimu podzimní odstávky, v provozu byla o víkendech a svátcích. V provozu je denně v závislosti na počasí od 8:00 do 18:00.

Na hřebenech Krkonoš je podle Horské služby Krkonoše 20 až 40 cm sněhu. Více sněhu je uloženo v žlabech a prohlubních, větší množství sněhu zadržuje kleč. Lavinové nebezpečí v této zimní sezoně vyhlášeno nebylo. U Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno šest stupňů pod nulou, mlha a asi 35 cm sněhu, uvedla na webu horská služba.