Na první výraznější mrazy čekají provozovatelé lyžařského areálu v Horním Podluží na Šluknovsku, do kterého běžné míří lidé ze širokého okolí. Láká je sem také snadná dostupnost, areál totiž leží přímo u silnice od Děčína do Varnsdorfu.

„Bohužel je pořád teplo, takže nemůžeme spustit zasněžování. Podle předpovědi to nebude nejspíš možné ani příští dva týdny,“ řekl hornopodlužský starosta Petr Hoření. Oproti minulým letům, kdy se na svazích nedaleko Šibeničního vrchu objevila například nová sněžná děla, se letos žádné velké novinky nechystají. Středisko, které patří obci, využívá pro zasněžování vodu z asi dva kilometry vzdáleného rybníku Světlík.

Chybí zdroj vody

Právě chybějící zdroj vody pro sněžná děla stojí za mnohaletými problémy areálu na Jedlové. Vzhledem k teplým zimám se zde v minulých letech jezdilo během sezony jen několik dní, sjezdovka navíc měla špatnou kvalitu. Aby měla dostatečnou vrstvu, muselo by podle majitele firmy vlastnící tento areál Františka Maška nasněžit alespoň jeden až jeden a půl metru. A to je v podmínkách Šluknovska téměř nemyslitelné.

František Mašek se dokonce rozhodl letošní zimní sezonu odpískat a vleky vůbec nespustí. „Dokud nevyřídíme potřebné dokumenty k zasněžování nebo alespoň možnosti částečného dosněžení sjezdovky, bude areál v zimním období mimo provoz. Už nechceme, aby nám lidé stále nadávali, že jezdí na kamenech,“ vysvětlil Mašek, proč se rozhodl areál na Jedlové uzavřít.

Zda to bude nastálo, nebo jen dočasně, ukážou brzká jednání. Středisku se totiž už podařilo získat od ochranářů potřebná povolení pro vybudování retenční nádrže na vodu pro sněžná děla. Nyní je nutné získat od Jiřetína pod Jedlovou, v jehož katastru se areál nachází, souhlas se změnou územního plánu, která by řešila právě vybudování nového rybníku.

V zájmu obce

„V zájmu obce je, aby se lyžovalo. To je nezpochybnitelné. Ale musí to být podle nějakých pravidel, aby to vyhovovalo všem. Tedy provozovateli, obci i chráněné krajinné oblasti. Prostě aby došlo ke konsensu,“ připomněl starosta Jiřetína Bohuslav Kaprálik.

Jednou z podmínek obce bylo také vyjasnění majetkových vztahů v areálu. „Na sjezdovku máme dlouhodobou smlouvu s Lesy ČR. Samotný areál jsme nedávno koupili od Slovanu Varnsdorf,“ přiblížil nejčerstvější vývoj na Jedlové František Mašek.

Jednání o změně územního plánu by pak měla pokračovat v průběhu ledna, kdy se sejdou jiřetínští zastupitelé. „Věřím, že dojde k dohodě a Jedlová se bude jednou zasněžovat,“ dodal jiřetínský starosta.