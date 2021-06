Zdroj: Deník

„Nemohl jsem odcestovat do Itálie, kde jsem měl pracovat jako lyžařský instruktor,“ začal své vyprávění. A protože areál Nad Kovárnou byl k mání, Vojtěch Toušl se pustil do podnikání. Zároveň začal řešit, jak areál využít celoročně. Travní lyžování není až příliš rozšířené, ale je to velká zábava a od loňského léta je možné si takovou zábavu užít právě v Horní Vltavici. „Ten, kdo by to chtěl, u nás jízdu na trávě vyzkoušet, nepotřebuje vůbec nic. Tedy kromě odhodlání,“ směje se Vojtěch Toušl, který právě v těchto dnech chystá sjezdovku Nad Kovárnou pro letní lyžařské radovánky.

Podle jeho slov zvládne sjet kopec každý a jde o poměrně bezpečný sport. „Během loňské sezony jsme tu neměli žádný úraz,“ říká a dodává, že i tak několik pádů bylo. Ale většinou prý padají hlavně chlapi, kteří jsou příliš hrrrr a chtějí se předvést.

Kompletní vybavení je k dispozici v půjčovně, ale zájemci mají možnost přivézt si boty a hole vlastní. Do travních lyží pasují běžné lyžáky. „Je lepší, když si lyžař přiveze vlastní vyšláplé boty,“ potvrzuje Vojtěch Toušl.

Hodina lyžování v Horní Vltavici vyjde na tři stovky. Hodina je ale až příliš. „Vydrží hodně zdatný lyžař. Na trávě se musí víc vyrovnávat. Je to fakt fuška, zvlášť když je teplo,“ říká provozovatel areálu, který je v červnu otevřený o víkendech, a dodává, že lyžaři mohou mezi jednotlivými jízdami odpočinout při občerstvení nebo se opláchnutím v Teplé Vltavě.