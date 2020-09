To mu však nestačilo. Chtěl být nejlepší na světě, a tak vzal do ruky opět kostičkovaný papír, tužku a začal kreslit. Výsledkem je neuvěřitelně dlouhé bludiště, kterým překonal svého kolegu z Ameriky.

Jste zapsán v České knize rekordů. Předpokládám, že s bludištěm?

Ano. Nakreslil jsem v průběhu zhruba sedmi měsíců fixem na čtverečkovaný papír bludiště o rozměrech 10,53 x 2 metry. Bludiště je složeno z 360 papírů formátu A4 slepených k sobě průhlednou lepicí páskou v šestatřiceti řadách po deseti kusech.

Jak dlouho jste takové bludiště kreslil?

Práce na bludišti, které má jen jedno správné řešení, mi trvala nějakých 200 hodin čistého času práce. Kreslil jsem ho zhruba přes půl roku. Rekord byl do České databanky rekordů zaevidován v neděli 16. července 2017.

Jak dlouho vlastně kreslíte?

Letos mi bude čtyřicet let a kreslím vlastně od dětství. Takové začátky byly někdy v mateřské škole. Kreslím pořád, ale pořádně a naplno jsem se k tomu vrátil po rozvodu. To jsem byl takříkajíc na dně a kreslení mi hodně pomohlo.

Zkusil jste vydat i knihy s bludišti. Komu jsou určeny?

Oslovil jsem vydavatelství Vašut, jim se to líbilo a vydali první knihu. Pak následovaly další dvě. Jsou určeny lidem od 6 do 99 let. Bludiště v knihách nemají ambiciózní měřítko a jsou určená pro chvíle zábavy a relaxace pro každého, kdo má chuť si procvičit mozkové závity.

Opravdu má každé vámi nakreslené bludiště řešení?

Jasně. Je na výběr několik cest a jedna vždy dojde k cíli. U rekordního bludiště mám například prvních deset metrů v hlavě. Pak jsem dělal náčrty tužkou, aby lidé viděli, že to není jen čmáranice, ale že má bludiště opravdu řešení.

U českého rekordu jste však nechtěl skončit.

Zjistil jsem na internetu, že v Americe někdo nakreslil bludiště dlouhé 50 metrů. To byla pro mě výzva a nakreslil jsem bludiště delší. Má 52,5 metru, široké je dva metry. Opět jen čtverečkovaný papír, tužka a lepicí páska. Váží 8,5 kilogramu. Teď zbývá ho někde oficiálně zapsat.

Opět se zeptám, jak dlouho to trvalo?

Přes rok, jak mi zdravotní stav dovolil. Někdy jsem kreslil třeba týden v kuse. Jindy zase 14 dní na bludiště nesáhl. Zapojil jsem do nich znak Březové nebo pošty, kde jsem 20 let pracoval.

Bydlíte v paneláku. Jak kreslíte tak velké obrázky?

Je to složitější. Nábytek jde stranou a nakreslím třeba dva metry. Ty složím, nalepím na jejich konec další a tak dále. Hlídat musím i svoje dvě kočky. Milují papír, takže je třeba bludiště dobře uschovat. U toho českého rekordního jsem jednu neuhlídal. Dostala se na skříň k bludišti a já musel trochu opravovat.

Co chystáte do budoucna?

Nyní pracuji na dalším nápadu. Byla by jím též kniha, ale jedno bludiště by navazovalo na druhé třeba o deset stran dále a pak by se musel luštitel zase vracet. Bylo by to myslím zajímavé.