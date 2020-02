„Vzhledem k tomu, že 22. únor 2020 vyšel na sobotu, byl o něj zvýšený zájem, přestože je to zimní měsíc. Na liberecké radnici se uskutečnilo pět svatebních obřadů, jedna proběhla v Oblastní galerii lázně,“ potvrdila Ivana Jadrná, vedoucí matrikářka libereckého magistrátu.

Zájem byl i v dalších městech. V sousedním Jablonci se svateb konalo hned sedm. „Více jich bývá jen v létě,“ poznamenala vedoucí tamní matriky Helena Kvapilová.

SVATBY I VE ČTVRTEK

Zvýšený zájem o svatby s dvojkami v datu zaznamenali také ve Frýdlantu. „Uplynulou sobotu vstoupilo do svazku manželského šest párů. Všichni snoubenci potvrdili, že si tento termín vybrali opravdu s ohledem na datum,“ uvedla mluvčí frýdlantské radnice Martina Petrášková.

Ze stejného důvodu se tam oddávalo i ve čtvrtek 20. února, přestože ve všední dny to nebývá běžné. „Ve Frýdlantě je naprosto výjimečné, že je o svatby v únoru takový zájem. A je to způsobené opravdu jen tím datem. V jiné roky totiž začíná sezona svateb ve Frýdlantě až v dubnu. Maximálně proběhne jedna dvě svatby,“ upozornil starosta Frýdlantu Dan Ramzer s tím, že radnice vyjde vstříc každému přání snoubenců, které je reálně splnitelné. „Svatbám v takzvaná magická data vychází oddávající i matrika vstříc a je o ně vždy zájem,“ dodal.

Opačnou zkušenost mají naopak v České Lípě. „Termíny svateb schvaluje Rada města. Není to každou sobotu, ale snoubencům jsme vyšli vstříc alespoň v tom, že před vybranými sobotami nabízíme termíny i v pátek,“ upozornila vedoucí tamní matriky Eva Budnikovová. Ze zmíněných důvodů měli tak českolipští snoubenci s magickým datem smůlu.

Podle oslovené numeroložky, která si nepřála být jmenována, to ale se šťastnými dvojkami zase tak jednoznačné není a stejně jako u všeho i zde méně znamená více. „Ano, dvojka je sice harmonické číslo, ale v datu, které je pro nás důležité a to jak sňatek, tak narození dítěte bezesporu jsou by jich nemělo být příliš,“ upozornila.

Vysvětlila to tím, že zásadní nejsou čísla v řadě, ale jejich součet. „Dvě a dvě znamenají čtyři a tam už to tak jednoznačné není, může to vypovídat o určité závislosti,“ poznamenala. Z tohoto pohledu se jí jako šťastné datum jeví spíš 20. únor. Svatebčané z Frýdlantu si tak mohou blahopřát.

LÁKAJÍ I DALŠÍ DVOJICE

Že čísla vždycky měla, mají a budou mít pro lidi magický podtext či alespoň symbolický význam, dokládá obliba numerologů. Na internetu se také objevují přímo odkazy na „šťastné“ termíny sňatků pro letošní rok.

Kromě dvacítek k nim patří i další zdvojená čísla. Ta letos připadají na sobotu 4. dubna, 6. června, 8. srpna nebo 10. října. Zájem tak potvrdily i oslovené matrikářky. „Z dalších termínů je to v letošním roce zejména sobota 6. 6. 2020 a 20. 6. 2020. Rozebrány byly během dvou dnů od spuštění on-line rezervačního systému,“ podotkla Ivana Jadrná z libereckého magistrátu. Dodala, že zvýšený zájem zaznamenali také o soboty 8. 8. 2020 a 10. 10. 2020.

Stejnou zkušenost má i Helena Kvapilová z jablonecké matriky, podle které se rezervace na oba červnové termíny sbíraly už koncem roku. Svou roli v tom podle ní ale hrál i fakt letních měsíců.

„Šestka má v numerologii určitě co do činění s láskou. Ostatně tomuto číslu je přisuzována i planeta Venuše. Je také spojována s plodností, takže jde o vhodný termín pro lidi, kteří touží po velké rodině,“ popsala numeroložka. Osmičky zase podle ní slibují harmonický vztah, ve kterém hrají velkou úlohu také ambice a peníze. „Pokud se oba partneři napřou stejným cílem, mohou spolu ledacos dokázat,“ nastínila.

Varovala naopak před sedmičkou. Ta je z pohledu numerologie sice spojována s něčím vyšším, například filozofií, ale v praktickém životě podle ní může znamenat konflikty a roztržky. „Vždycky ale záleží především na těch dvou. Mohou mít při svatbě tisíckrát šťastné datum, ale pokud se nedohodnou, není jim to nic platné,“ dodala.

JEDNOU ZA ČTYŘI ROKY

Výjimečné datum pak připadá i na tuto sobotu 29. února. O tento termín ale paradoxně velký zájem není. Například na liberecké radnici nebude ani jediná svatba. Nulový zájem potvrdil i starosta městské části Vratislavice a liberecký zastupitel Lukáš Pohanka. „Možná je to tím, že výročí svatby by tak partneři mohli slavit jen jednou za čtyři roky,“ odlehčil.