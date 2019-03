„Toto sdělení bylo interně rozesláno ředitelkám mateřských škol na základě oznámení jedné z nich, že se muž, asi rumunské národnosti, pokoušel vniknout do budovy,“ řekla vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy plzeňského magistrátu Dagmar Škubalová.

Původně interní sdělení ale rodiče sdílí na sociálních sítích. „Příjemné to není, jedna učitelka má na starost mnoho dětí, nemůže sledovat všechno,“ sdělila maminka Renata Šampalíková, jejíž dcera chodí do školky na plzeňských Slovanech. „Žádné oznámení jsem neviděla, ale bezpečnost dětí je hlavní. Pamatuju si, jak před pár lety vlezla nějaká bláznivá ženská do školky na Doubravce,“ vzpomíná další maminka Hana Kroftová.

Oslovené ředitelky několika mateřinek v Plzni se Deníku k aktuální situaci odmítly vyjádřit.

Zabezpečení budov školek podle Škubalové zajišťují obvody. Samozřejmostí jsou zamčené vstupní dveře a u nich zvonek s mikrofonem.

„Kamerové systémy nemáme, ale do školky se nikdo cizí nedostane. Rodičům odzvoníme,“ sdělila ředitelka soukromé mateřské školy a dětského centra na plzeňských Slovanech Miroslava Smelíková.

Audiovizuální technika ve školkách většinou chybí, je drahá. Do této techniky investují dva miliony korun například ve třetím plzeňském obvodu.