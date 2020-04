Za sebou má deset bezesných nocí, avšak na kontě takřka pět set obličejových štítů vytištěných na 3D tiskárnách. Když si Tomáš Stejskal protírá unavené oči a zapaluje ranní cigaretu, tak s vědomím, že pomáhá chránit polovinu lékařů a sester kadaňské nemocnice před koronavirem. Další štíty čekají na odvoz k obvodním lékařům do Chomutova.

Stejskal, který se dosud živil prací se dřevem, je v tuto chvíli asi největším výrobcem této ochrany na Chomutovsku. Aby pomohl, koupil čtyři 3D tiskárny, oprášil dvě starší a pustil se do výroby. „Jeli jsme dodnes nonstop na všech šesti. Na jedné je čelenka pro štít hotová do půl hodiny, takže teoreticky jsme jich schopni vyprodukovat 50 za den,“ přiblížil. „Jenže člověk musí také někdy spát,“ podotkl Kadaňan.

Čelenky tiskne podle vlastního návodu, který s kamarádem sestavili na základě nejlepších zkušeností dalších 3D tiskařů v Česku. Nabízí ho na internetu i ostatním. „Veřejný je třeba i návod Jaroslava Průši (největší český dodavatel 3D tiskáren, pozn. red.), jenže jeho čelenka je strašně tvrdá. Je to otvírák lebek,“ zhodnotil nesmlouvavě. „Podle svých postupů tiskne i řada Čechů, ale jejich díly jsou zase nekompatibilní s dalšími dvěma částmi štítu. Tak jsme se snažili přijít s něčím lepším, aby to bylo funkční, lehké, pevné, stálo to co nejméně a tisklo se co nejrychleji,“ vysvětlil Stejskal.

S výrobou mu pomáhá přítelkyně, která je v pokročilém stupni těhotenství. Telefonuje, shání materiál a na míru připravuje gumy pro stažení čelenky kolem hlavy. „Mám zjištěno, že nejlepší jsou rozstříhané duše od kol, protože vydrží a nevytáhnou se. Peru je na šedesát stupňů a dezinfikuji,“ prozradila Kateřina Kokešová.

„Naštěstí se mi přihlásila paní, jejíž manžel má cykloprodejnu, takže mu z prodeje stáhla nové duše, rozstříhala je a udělala nám z toho krásné pruhy,“ je nadšená novou spoluprací.

Obličejové štíty Kateřina s Tomášem kompletovat nestíhají. Všechny díly: čelenky, nastříhané gumy a seříznuté plastové desky, které slouží jako hledí, ale balí po padesáti do krabic. Noví majitelé si je snadno složí.

Kolem dvou set jich pár odvezl do kadaňské nemocnice, kde už je zdravotníci stihli odzkoušet. „Sedí dobře, máme je po velké části nemocnice, potřebujeme ale ještě dalších tři sta,“ odhaduje ředitel Petr Hossner. Za dodávky ochranných pomůcek je vděčný. „Vítáme tuto aktivitu, jako vítáme všechny další. Lidé se semkli a pořizují nám štíty, roušky, nabízejí nám jídlo, ovoce a také byty pro naše zaměstnance zdarma,“ vyjmenoval ředitel další formy pomoci.

Další štíty získal místní domov důchodců a lékaři a dobrovolní hasiči v dalších městech. Nově má pár objednávky na dalších více než 1300 štítů pro zdravotníky severních Čech, takže bezesné noci budou pokračovat. To si vybírá svou daň na domácnosti. „Z nevyžehleného prádla mám Everest a z našeho pětiletého dítěte se stává profi hráč na Xboxu, protože nemáme čas. Vynahradíme si to ale později. Také bych měla řešit, že za dva měsíce rodím, nemáme postýlku a další,“ pousmála se znavená Kateřina.

Do výroby štítů dali s přítelem kolem 150 tisíc korun a žádné peníze od zdravotníků nežádají, ačkoli sami žijí skromně. „Makáme za stát, který to nezvládl,“ vzkazují. „Problémy za něj nevyřešíme, ale chceme pomoct zdravotníkům,“ uzavírá kadaňský pár.