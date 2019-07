Všude se dnes mluví o tom, jak se musí zadržovat voda v krajině a přitom vedení Znojma není schopno totéž řešit v malém rybníce na návsi. Žádáme nápravu. Zlobí se obyvatelé Přímětic kvůli stále nižší hladině vody v tamním rybníce.

Rybník má téměř před domem jeden z místních obyvatel Miloš Dvořák. „Vody je téměř o sedmdesát centimetrů méně, než bylo. Vadí mi, že s tím město není schopno nic udělat. V rybníce už je na palec sinic. Kdyby se naplnil, voda sinice přeplaví přes přepad a bude čistá,“ zlobil se Dvořák.

Podle muže jsou ohrožené ryby, hrozí i nedostatek vody pro hasiče. „Vodu z něj totiž využívají hasiči. V těchto horkých dnech hrozí požár každým okamžikem. Navíc, kdyby bylo vody v rybníce více, naplní se i lidem kolem studny. Všechno se vším souvisí,“ dodal Dvořák.

Problém už začal řešit místostarosta Znojma Jakub Malačka. „Tato nádrž slouží ke dvěma paradoxně protichůdným účelům. Jednak má zachycovat přívalové deště, takže by v ní mělo být vody co možná nejméně. Na druhou stranu je to hasičská požární nádrž, která by naopak měla mít vody co možná nejvíce,“ naznačil Malačka.

Navíc podle Malačky musí město zajistit určitý minimální průtok vody. „Nesmí se v rybníku jednoduše zcela zadržovat. To se sice v minulosti dělo, ale je to proti rozhodnutí vodohospodářského úřadu. To kvůli potoku za hrází, ve kterém žijí určití živočichové,“ přiblížil místostarosta.

Částečné řešení

Částečně řešení by už mělo být hotové. „Na hrázi bylo nefunkční stavidlo. S rybáři, kteří rybník spravují, jsme se dohodli, že vše dají do pořádku. Zatím jsem tam sice nebyl, ale předpokládám, že už je vše hotovo. O úbytku vody ze studen mne dosud nikdo neinformoval,“ dodal Malačka s tím, že nyní by mělo v rybníce zůstávat vody více.

Rybník dnes využívají rybáře například k výuce rybolovu. „Tento rybník neslouží přímo k rybolovu. Se souhlasem města máme svolení podniku Rybníkářstí Pohořelice jej využíváme k výuce. My tam žádnou osádku nedáváme a nevíme ani, jaké ryby v něm jsou,“ řekl předseda pobočného spolku Rybářského svazu Znojmo Vladislav Michalcov.

Jak dodal, úhyn ryb hrozí vždy, když hodně ubude vody a když není přítok. Tedy chybí kyslík. „Nezbývá, než požádat hasiče, aby vodu případně vodu pomocí čerpadel prokysličili. Prostě když není přítok, bývá s vodou problém,“ podotkl Michalcov.