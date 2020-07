Je za pět minut osm a zhruba třicet dětí postává před základní školou Provaznická v Ostravě Hrabůvce. Některé z nich se baví mezi sebou, většina se zatím bázlivě tiskne k rodičům. Už za půl hodiny však budou vesele poskakovat v tělocvičně a o chvíli později soustředěně podepisovat svůj květináček. Prázdniny na Jihu oficiálně zahájilo město včera, ale dnes začala první z čtyřiatřiceti akcí.

„Na včerejším zahájení jsme nebyli, ale jsme přihlášení na další akce. Jednou z nich je i kino, tam dcerka určitě jde. Ale jaké další vám neřeknu, to ví totiž manželka,“ směje se Petr Wielgus, otec jedné z účastnic. Jeho dceru čeká dopoledne plné pohybu, ale i kreativity. Nejdříve se však seznámí s ostatními dětmi a pořadatelkami, kterým mohou děti říkat buď jménem, nebo je oslovovat teto.

„Čekají nás seznamovací hry, při kterých se děti i trochu rozcvičí. Potom si budou malovat květináčky a zasadí si do nich semínka. Následně na lístečky napíšou přání pro naši planetu a ozdobí jimi vyřezávaný strom, proto se vlastně akce jmenuje Strom života,“ vysvětluje s úsměvem pořadatelka Anna Vyková. Pokud vydrží nedeštivé počasí, druhou polovinu dopoledne stráví školáci venku.

Spoluorganizátorky Monika Havlíková a Kristýna Týnová, které se dětem během dopoledne také věnují, si program Prázdniny na Jihu pochvalují. „Děti mají možnost se zabavit, seznámit, tvořit. Nesedí doma,“ říká Havlíková. Se svou kolegyní se shodují na tom, že by se událost měla opakovat i v příštích letech. „Možná bych ale prodloužila dobu trvání, především kvůli pracujícím rodičům,“ dodává Týnová.

Program Prázdniny na Jihu zažívá svou premiéru. „Rodiče mohou své děti přihlásit na maximálně pět akcí a dvě návštěvy kina, dohromady tedy sedm. Jde nám o to, aby se dostalo na co nejvíce dětí,“ uvádí organizátorka programu Zuzana Sedláčková. Radnice připravila na červenec a srpen celkem třicet čtyři akcí. Na ně mohou rodiče své potomky ve věku od šesti do patnácti let zdarma přihlašovat v průběhu celého léta. Některé jsou však kapacitně omezeny. Všechny informace a přihlášku najdou zájemci na www.prazdninynajihu.cz.

Světlana Nedvědová