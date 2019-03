A že bude z čeho vybírat: do voleb jde šest sdružení a jeden nezávislý kandidát, v říjnu to byla tři sdružení.

Na začátku ustavujícího zasedání po říjnových volbách starosta Josef Fatura, který obec vedl osm předchozích let, potvrdil to, co avizoval předem, a sice že celá jeho kandidátka, tj. tři zvolení zastupitelé a čtyři náhradníci, odstupují. Počet zastupitelů tím pádem klesl pod zákonem daný počet pěti a musely být vyhlášeny volby nové. Malšínu zbyla čtveřice opozičních zastupitelů, ta ale není usnášeníschopná. Obec, která je kvůli novým volbám v rozpočtovém provizoriu, vede Josef Fatura dál.

„Udělali jsme si po volbách průzkum mezi občany a více než polovina z nich nás v našem rozhodnutí odstoupit podpořila. Jednání s opozicí totiž nikam nevedla,“ vysvětlil Josef Fatura.

OPOZICE BY DALA DOHROMADY VĚTŠINU

Sdružení nezávislých pro Malšín v čele se starostou ve volbách získalo 46,4 % hlasů (a tři křesla), další dvě sdružení měla v součtu 53,6 procenta (a čtyři mandáty). Pokud by starostovo hnutí neodstoupilo, skončilo by v opozici a svého starostu či starostku mohla navrhnout hnutí Aktivní cestou a Společně s rozumem, která se dohodla na spolupráci. „O této možnosti jsme mluvili, ale nakonec na její projednání kvůli odstoupení kolegů na ustavujícím zasedání vůbec nedošlo,“ řekla zastupitelka Hana Kamenická. „Lidé si ale zvolili nás a my bychom se měli domluvit mezi sebou, a ne je hnát znovu k volbám a říct jim: nám se to takhle nehodí, zkuste to znovu.“

Jde o parcely

Malšín má od poloviny loňského roku nový územní plán (ÚP), jehož pořízení odhlasovali zastupitelé v listopadu 2011. Návrh byl krumlovskému odboru územního plánování předán v září 2014 a 18. 6. 2018 zastupitelé schválili jeho vydání. Ten počítá také s novou zástavbou západně od Malšína na více než třech hektarech ploch, podél silnice na Frymburk. Pozemky zatím nejsou zasíťované a musí k nim být do čtyř let od nabytí účinnosti ÚP vypracována územní studie.

