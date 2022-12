Návštěvníci zámku a jarmarku mají jasno, kdo z manželů má pravdu. „Jednoznačně stojíme na straně hraběte. Nejkrásnější Vánoce bývají u nás v Česku. To bychom nevyměnili ani za ty mnichovské,” popisuje s úsměvem Roman Knejda. Do Jaroměřic zavítal se svou rodinou. „Hlavně dcerka se těšila. Něco takového ještě nezažila. Vánoční zámek viděla poprvé. Zároveň jsme chtěli nasát vánoční atmosféru. A to se nám tady podařilo. Jsme spokojení,” prozrazuje.

Uličku v Lipůvce zdobí slaměný betlém. Lidé u něj věší baňky štěstí

Turisty do Jaroměřic nepřilákaly jen ozvěny minulosti, při kterých své básně dokonce přednášel s městem neodmyslitelně spjatý spisovatel Otokar Březina. Lidé nepohrdli ani vánočními trhy, které lemovaly nádvoří. Zastavovali se u stánků s výrobky ze dřeva, hračkami, oblečením nebo s pochoutkami.

Kvůli nízkým teplotám a poletujícímu sněhu bylo však o nejoblíbenějším místě na otevřeném prostranství rozhodnuto. „Nejlepší nápad měl ten, kdo na nádvoří pro ostatní přichystal oheň. Člověk se u něj může hezky ohřát a v té zimě díky němu nepromrzne,” pochvaluje si Martin Kružík, zatímco k plamenům natahuje ruce.

S jeho slovy souhlasí Liba Krčálová, která si taktéž udělala do sousedního města výlet z Třebíče. „Jaroměřice dobře znám, bydlím nedaleko. Na zámku jsem byla už několikrát, ale nikdy ne na Vánoce. Přátelé si to pochvalovali, tak jsem vyrazila. Je to tady nádherné. I ten park je stále moc hezký,” dodává žena nadšeně.