Jihlavský dům dětí a mládeže (DDM) může aktuálně zájemcům nabídnout poslední čtyři volná místa na Misi Ohnivý lev, kterou školáci podniknou během prvního červencového týdne. Jihlavské zařízení mělo kapacitu pobytových táborů zaplněnou z devadesáti procent už během února. Podobné je to i s letními příměstskými tábory, které DDM také pořádá.

„Ještě by se asi nějaké volné místo našlo, ale moc jich není. Rodiče mají naše příměstské tábory ve velké oblibě, a přestože jsme se snažili navýšit kapacitu, poptávka byla pořád mnohem vyšší. Rodiče děti dávají na tábory, pokud nemají přes prázdniny hlídání,“ řekl ředitel DDM Jihlava Vilibald Prokop.

Zájem z celé republiky

Na pobytové tábory se hlásí i zájemci ze vzdálenějším míst, jako je Praha, Benešov nebo Brno. S vedoucími jezdí do Hájenky Černé lesy, na základnu ve Smrčné nad Sázavou a do Lovětína. Příměstské navštěvují děti z Jihlavy a okolních vsí, třeba z Velkého Beranova, Rančířova nebo Rantířova. Celkem to je ročně asi osm stovek dětí.

„Pamatuji dobu tak před pěti, šesti lety, kdy o klasické tábory v přírodě takový zájem nebyl. Asi to bylo z finančních důvodů. A naopak rodiče zařizovali příměstské tábory, které vyjdou levněji,“ doplnil Prokop.

Podobná situace jako v Jihlavě je také v DDM v Třebíči. Na pobytových táborech už volná místa nejsou vůbec žádná, na příměstské se ještě mohou děti hlásit. „Měli jsme dvanáct příměstských táborů a během čtrnácti dnů byly plně obsazené. Takže jsme nějaké přidali. Volno má ještě tábor na hvězdárně a tábor zaměřený na kresbu a malbu,“ sdělila ředitelka DDM Třebíč Jarmila Pavlíčková.

Rodiče, kteří pro své děti shánějí aktivitu na léto, snad potěší zpráva z pelhřimovského DDM, kde se ještě dá přihlásit na tábor s názvem Poslední rytíři. Plně obsazené tam ještě nemají ani příměstské tábory. Také v Pelhřimově ale zaznamenali, že se kapacita táborů začala plnit hned v únoru, kdy zveřejnili svoji nabídku. „Některé tábory máme naplněné hlavně proto, že děti, které byly loni spokojené, chtějí jet zase a přihlašují se zavčasu, protože už ví, co a jak,“ vysvětlil ředitel pelhřimovského DDM Libor Fišar.