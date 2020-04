„Máme tady koronavir, nemůžeme ven. Chceme ven! Jenže my se nedáme, Hezky mu to nandáme. Nandáme! Natočíme video, Bude rodeo. Rodeo,“ zpívá ve videu šestice slušivě oblečených mužů z Ústí nad Labem.

Tato parta kolem známého ústeckého karatisty Josefa Rajcherta chce ctít tradice Velikonoc, ale v severních Čechách je to prý svízel. Kroje se nenosí a tradice celkově upadají. „A tak již několik let hodujeme ala James Bond, elegantně a ve vší slušnosti,“ usmívá se Josef Rajchert. „Všude se na nás děvčata těší, každoročně máme novou říkanku. Je to taková naše nová tradice,“ dodal.

Koronavirus je uvěznil doma

Společně s ním takto chodí hodovat jeho tři synové a dva bratranci. Letos však kvůli vládnímu nařízení v boji proti koronaviru museli zůstat doma. Proto natočili video z komory svého domu.

„Slečnám že nám a dívkám, které pravidelně navševujeme jsme slíbili, že za rok si to vybereme dvakrát,“ vysvětlil Josef Rajchert.

Video mělo na sociálních sítích úspěch. „Hned bych se nechala sešlehat takovými krasavci. Bych byla forever young,“ napsala pod video na Facebooku například Denisa Esser Vaněčková.

A jak zní jejich celá letošní říkanka? Podívejte se na video!

