„Někteří zaměstnanci společnosti Koito Czech podstoupili testování z důvodu podezření či nákazy u jejich rodinných příslušníků. Bohužel jeden z japonských manažerů z administrativy byl diagnostikován jako pozitivní. Situace byla dle zákonných požadavků konzultována s hlavní hygieničkou okresu Louny. Ta určila další nutná preventivní opatření.

Zaměstnanci z hlavní kanceláře, kteří byli v práci 24. března, jsou v karanténě, a to včetně japonského managementu. Karanténa trvá do 7. dubna,“ informovala společnost na svých webových stránkách. V karanténě skončilo 36 českých a 16 japonských zaměstnanců společnosti. „Dvě osoby, které přišly bezprostředně do styku s infikovaným zaměstnancem, jsou otestovány jako negativní,“ stojí ve vyjádření firmy.

Ta na základě obdrženého doporučení z hygieny preventivně zastavila všechny plánované aktivity zaměstnanců ve výrobě i v administrativě do pátku 3. dubna. V závodě probíhá kompletní dezinfekce. Žatecké Koito, stejně tak jako většina společností v okrese Louny napojených na automobilový průmysl, přerušila výrobu ve druhé polovině března. Její obnovení plánuje v příštím týdnu. Pozitivní test u japonského manažera by na to neměl mít vliv, rozhodující ale bude celková situace v tomto průmyslovém oboru. „Věřím, že se nám podaří toto nelehké období překonat a přeji všem mnoho zdraví, síly a odvahy,“ vzkázal prezident společnosti Koito Czech Masataka Choji.

V okrese Louny byla dosud pozitivně testována na koronavirus necelá desítka lidí. Žatecké Koito je první, které o nakaženém zaměstnanci informovalo. „Oceňuji Koito, že takto otevřeně informuje veřejnost,“ uvedla například Ivana Vírová ze Žatce.

Karanténou kvůli koronaviru prošly nebo v ní aktuálně jsou stovky obyvatel okresu Louny. A to z nařízení hygieny či na doporučení praktického lékaře. Buď jde o lidi, kteří se vrátili na konci zimy ze zahraničí, nebo ty, kteří se dostali do kontaktu s nakaženými. Dvoutýdenní karanténu má za sebou také Lukáš Kraus z Loun, který se vrátil z pracovní cesty po Německu. „Byl jsem doma, nikam jsem nechodil. Pracoval jsem na počítači, četl jsem si, koukal na televizi. Občas jsem si zacvičil, mám doma také rotoped. Jídlo mi nosil kamarád, nechal mi ho vždy před dveřmi,“ svěřil se se svou zkušeností.

Lidé v karanténě by měli vycházet jen v opravdu nutných případech, řídit by se měli řadou pravidel. Například by neměli třídit odpad. Upozornění vydalo ministerstvo životního prostředí. Plasty, sklo nebo papír by měli vhazovat do směsného odpadu. „Podle některých studií se virus může držet na různých materiálech i několik dní. Proto je z důvodu prevence důležité, aby se s vzniklým odpadem co nejméně manipulovalo, a tím se zabránilo případnému přenosu viru na pracovníky svozových firem nebo další občany,“ vysvětlil mluvčí zmíněného ministerstva Ondřej Charvát.