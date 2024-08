Německý ovčák Many utekl před měsícem a půl při bouřce | Video: Deník/Radek Luksza

Bouzov v Olomouckém kraji, jihomoravský Podivín, východoslovenské Košice. Z těchto i dalších míst přišly chovatelům z Nového Jičína tipy, kde se může nacházet jejich ztracený rodinný miláček - německý ovčák Many. Ten se ztratil při jedné červencové bouřce.

„Právě jsem v lese, na spojnici lesní cesty Želechovice, co ústí kousek od Pinduli, a cestou šel vyčerpaný ovčák se zraněnou zadní nohou, neměl obojek,“ tak zní jedna z posledních zpráv, kterou obdržela manželka majitele Manyho Nikol Rusevová.

Tříletý vlkošedý německý ovčák o utekl z domu nacházejícího se ve vilové čtvrti v Novém Jičíně. „Stalo se to při jedné noční červencové bouřce. Bál se, a když nám tady strašně uhodil hrom, tak si vyháčkoval dveře a byl pryč. My se ráno vzbudili, barák dokořán a Many nikde,“ popsala zmizení psa žena.

Následně se rozběhl kolotoč výzev a pátrání. Majitelé psa spolu s dobrovolníky z novojičínského kynologického cvičiště procházeli v rojnicích vybrané lokality, lepily plakáty, vznikly příspěvky na sociálních sítích i zvláštní webová stránka. Při hledání Manyho dokonce chovatelé využili drony a za nalezení psa vypsali odměnu - nejprve deset, později dvacet tisíc korun.

Nepomohla ani senzibilka

„Jedna senzibilka uvedla informaci, že se může vyskytovat v Žilině u Nového Jičína, na nějaké pláni nebo pasece u hřbitova nebo lesíka. A taky nic,“ konstatovala Nikol Rusevová.

Žena nevyloučila, že si respekt budícího psa mohl někdo „přivlastnit“. „Many není ostrý hlídač, máme ho cvičeného na poslušnost, je laskavý a přátelský,“ uvedla s tím, že charakteristickým rysem psa je jeho výška – nedorostl totiž do statné postavy jako běžní samci, připomíná spíše fenku. Kastrovaný není, čipovat ho majitelé nechali a je i tetovaný - v uchu má číslo 59646.

Manyho naposledy prokazatelně spatřili den po útěku, a to u penzionu v oblasti zvané Pod Skalkama v Novém Jičíně. „Prověřovali jsme i zprávu o přejetém německém ovčákovi na rychlostní silnici u našeho města. Naštěstí se nepotvrdila, ten pejsek byl sotva odrostlé štěně a zmizel při stejné bouřce,“ uzavřela Rusevová. Poznatky o Manym manželé rádi přijmou na telefonním čísle 731 365 989.