Replika mariánského sloupu v Praze má být hotová o měsíc dřív

Stavba repliky mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí je za polovinou, měla by být hotova 15. srpna. To je o měsíc dříve, než bylo původně v plánu. Rychlejšímu dokončení napomohlo zrušení velikonočních trhů. Informoval o tom autor repliky Petr Váňa. Nyní se podle něj dokončuje střední část, na kterou bude následně umístěn dřík sloupu, hlavice a socha panny Marie. Stavba začala v polovině února, poté co s umístěním repliky vyjádřilo souhlas pražské zastupitelstvo.

Stavba repliky mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí je za polovinou, měla by být hotova 15. srpna 2020. | Foto: ČTK

Střední část je podle sochaře nejsložitějším prvkem, který ponese váhu sloupu a sochy. Dosud sochař a jeho tým sestavili něco přes sto kamenných dílů o váze téměř padesát tun. "Mám radost z toho, že pracujeme, že to jde dobře a že po čtvrt století můžeme to dílo našich rukou vidět tam, kam patří," řekl Váňa. Dodal, že nyní se začne pracovat na balustrádě. Sloup měl být původně hotov v polovině září, harmonogram však počítal s měsíční pauzou danou každoročními velikonočními trhy. Ty se v důsledku opatření proti šíření nového typu koronaviru nekonaly, takže stavba pokračovala bez přerušení. Nový termín dokončení dohodnutý se stavebním úřadem a Technickou správou komunikací (TSK) je proto 15. srpna, podle Váni je nicméně pravděpodobné, že sloup stihnou dokončit ještě dříve. Mariánský sloup i při epidemii rozděluje. Lidé se u stavby shlukují a modlí se Přečíst článek › Město původně plánovalo, že odpustí poplatek za zábor staveniště, který činí více než milion korun. Nakonec jej však musí Váňa a jeho tým zaplatit. Peníze na to pocházejí z darů, které lidé posílají Společnosti pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Zábory pro zahrádky zdarma, za sloup se platí Podle sochaře to zatím vypadá, že se vybere dostatek peněz. Upozornil také na fakt, že město v souvislosti s koronavirovou krizí odpustilo poplatky za zábor všem restauračním předzahrádkám včetně těch na Staroměstském náměstí. "Jsme vlastně jediní, kdo tam hrdinně platí," podotkl. Praha chce za zábor kvůli mariánskému sloupu milion. Skandální, zlobí se opozice Přečíst článek › Pražští zastupitelé dříve opakovaně odmítli vyjádřit s umístěním repliky původního sloupu souhlas. Situace se změnila koncem letošního ledna, kdy se v zastupitelstvu našla většina k revokaci původního nesouhlasného stanoviska města. V návaznosti na to TSK povolila stavbě zábor. Ne všichni Pražané jsou nicméně příznivci návratu sloupu. Vznikly proti němu i petice, jednu z nich organizuje například bývalá komunistická poslankyně Marta Semelová. Původní sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země. Nepovedená bitva i stržení sloupu. Žižkovský bohém Sauer se zapsal do dějin Přečíst článek ›

Autor: ČTK