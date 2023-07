Blízko přírody a přitom s veškerým komfortem. Romantická maringotka s názvem Za humny se nachází zhruba 30 kilometrů západně od Olomouce a je jednou z nejatraktivnějších turistických novinek v rámci celého Olomouckého kraje. První hosty ve své maringotce v Polomí nedaleko Konice provozovatelé Petr Navara a Sabina Hajkrová přivítali loni v červenci. Zájemců o netradiční ubytování na čtrnácti metrech čtverečních od té doby neustále přibývá.

Starou maringotku v Polomi nedaleko Konice proměnili Petr Navara a Sabina Hajkrová v romantické ubytování | Foto: Archiv Petra Navary

Pobyt ve speciálně upravené maringotce si její provozovatelé před čtyřmi lety nejdříve sami vyzkoušeli na jiném místě České republiky.

„V tuzemsku tehdy bylo jen pár lokalit, jednu z nich jsme si vybrali a ubytovali se. Postupně vznikl nápad, že se do něčeho podobného také pustíme. Pořídili jsme si starou maringotku, byl to tehdy doslova šrot a za pomoci rodiny a přátel jsme se pustili do rekonstrukce,“ vzpomíná provozovatel netradičního ubytovacího zařízení Petr Navara.

Domek na kolečkách museli kompletně opravit od podlahy až po střechu, což jim po práci, večerech a o víkendech zabralo téměř dva roky. Všechno vybavení se dělalo na míru, spousta věcí se během rekonstrukce ještě upravovala a měnila, aby byl interiér pro hosty příjemný a pohodlný zároveň.

Petr Navara a Sabina HajkrováZdroj: se souhlasem Petra Navary

Mezitím mladý pár dokončil ještě takzvaný stellplatz. Zázemí pro návštěvníky, kteří přijíždějí v obytných vozech a karavanech, funguje v nedaleké obci Raková už třetí letní sezonu.

Útulná maringotka stojí od loňského léta na pozemku v Polomí, je připojená na elektřinu a vodovod a ukrývá nejen pohodlnou postel pro dva, ale i vybavenou kuchyňku, sprchu, toaletu a součástí je rovněž venkovní terasa.

Obsazené měsíce dopředu

Po dokončení majitelé nejdříve plánovali rozjet zkušební provoz, ale rezervace od zájemců přišly mnohem dřív než to hostitelé očekávali.

„Na vyzkoušení maringotky jsme pak měli sotva týden. Spali jsme tam asi třikrát a hned jsme uvítali první hosty. To bylo loni v červenci, od té doby jsou termíny obsazené na několik měsíců dopředu. Spokojenost hostů je téměř stoprocentní. Návštěvnost je nad naše očekávání, jsme příjemně překvapeni. Nečekali jsme, že zájem bude tak velký,“ popisuje provozovatel.

Společně s přítelkyní hostům kromě ubytování nabízejí také regionální nápoje a potraviny. Součástí maringotky je minibar s nabídkou kávy, limonád, piva a sirupů od místních dodavatelů.

„Velmi rádi s nimi spolupracujeme, lokální produkty nabízíme také v našich snídaňových bedýnkách. Zázemí maringotky neustále vylepšujeme. Od podzimu nabídneme finskou saunu, do budoucna zvažujeme zastřešení terasy, aby hosté měli ještě větší pohodlí,“ uzavírá Petr Navara.