Koaliční partneři na jednání Rady města Brna jednomyslně vyjádřili podporu brněnské primátorce Markétě Vaňkové v kauze kolem fotografie s bílým práškem. Na té je zachycená brněnská primátorka se svým náměstkem Robertem Kerndlem. Koaliční partneři jí vyjádřili podporu poté, co se za Vaňkovou v pondělí postavili její spolustraníci.

Vaňková ve středu rovněž obdržela výsledky laboratorního testu na drogy, který v minulém týdnu podstoupila. Je negativní. „Už minulý týden poté, co byla fotografie zveřejněna, jsem podstoupila test na drogy. Dnes jsem dostala písemné vyhotovení výsledku. Test byl negativní. Byl provedený ve Fakultní nemocnici u svaté Anny na Ústavu soudního lékařství na Úseku toxikologie,“ uvedla Vaňková.

Zopakovala, že pravost fotografie, na níž je zachycena se svým náměstkem, nemůže potvrdit ani vyvrátit. Současně připustila, že k podobné situaci mohlo před několika lety dojít. Přítomnost drog si však nevybavuje.

„Ve chvíli, kdy se fotografie objevila na sociálních sítích, jsem byla přesvědčená, že se jedná o fotomontáž. Minulou neděli jsem však dostala informaci, že by fotografie mohla být pořízena před dvěma až třemi lety v nočních hodinách. Je pravdou, že jsem si uvědomila, že ke společenské události skutečně došlo. Neuvědomuji si však, že by tam docházelo k jakékoli aktivitě, která je na fotografii zachycena. Stoprocentně to ale vyloučit nemůžu,“ dodala Vaňková.

O něco konkrétnější byl její náměstek Robert Kerndl, který potvrdil, že se s primátorkou podobné události zúčastnili. Ani on si však nepamatuje, že by se na ní bílý prášek vyskytoval. „Ano, zúčastnili jsme se nějakého takového setkání s mladými lidmi. Nevybavuji si, že tam k něčemu takovému došlo. Nezní to úplně příjemně, ale zúčastnili jsme se předtím jiné společenské akce a každému se může stát, že si později není schopen některé věci vybavit,“ sdělil Kerndl. Zároveň popřel, že by vedení města někdo kvůli zveřejněné fotografii vydíral.

Kerndl: Nejsem svatý muž

Sama primátorka v minulosti užívání tvrdých drog vyloučila. Její náměstek však na přímý dotaz novinářů nepopřel, že se do podobných situací dostává. „Nejsem svatý muž,“ sdělil. Také on se v minulém týdnu podstoupil laboratorní test na drogy a také u něj byl negativní.

Vaňková uvedla, že v souvislosti s kauzou už podala vysvětlení na policii. Stejný postup očekává i Kerndl. Policie ho však zatím nekontaktovala.

Koaliční partneři se k události zachycené na fotografii nijak nevyjádřili. Důležité je podle nich především to, jak brněnská primátorka vykonává svoji funkci. Stávající koalice podle nich funguje. „Od chvíle, kdy koalice vznikla, je pro nás důležitá především práce na projektech, které jsme si vytyčili. Jsem přesvědčený, že tomu tak je a že nasazení je vysoké. Paní primátorka je profesionálkou a vedení města profesionální být musí,“ nechal se slyšet její první náměstek a předseda druhé největší koaliční strany René Černý z ANO.

Opoziční zastupitele výsledek středečního jednání nepřekvapil. Podle předsedy klubu Pirátů brněnského zastupitelstva Marka Lahody má daleko závažnější důsledky alkohol, který je společensky tolerovanou drogou, a k jehož konzumaci se politici běžně přiznávají. Veřejnost by pak svoji pozornost měla zaměřit k tématům týkajícím se správy města.

„Celá ta kauza je spíše bouří ve sklenici přetékající alkoholem. V České republice je droga, jako je alkohol, daleko dostupnější a má mnohem závažnější důsledky než nějaký bílý prášek. Veřejnost by se však měla především zajímat o to, co brněnská radnice v současnosti dělá, jako je například stavba předražené multifunkční haly,“ je přesvědčený Lahoda.

Fotografie s bílým práškem, na níž je zachycená brněnská primátorka se svým náměstkem Robertem Kerndlem, se objevila na sociálních sítích koncem července. Na fotografii se oba politici nacházejí v hloučku neznámých osob, z nichž jedna z nich jim evidentně konzumaci oné látky nabízí.

Pravost fotografie brněnská primátorka nejdříve zpochybnila, později v rozhovoru pro server TN.cz přiznala, že ji nemůže vyloučit. Sdělila také, že je zastáncem legalizace omamných látek a vedle lehkého alkoholu se přihlásila k užívání legální látky z konopí označované jako HHC.

Vaňkové se zastala i opozice

Přestože Vaňková uvedla, že ke složení svého mandátu nevidí důvod, v případě odlišného postoje brněnské radnice je ochotná z funkce odstoupit. Jako jeden z prvních se jí zastal opoziční zastupitel Matěj Hollan z uskupení Zelení a Žít Brno, později i radní pro oblast majetku Jiří Oliva z ČSSD. Naopak její první náměstek a předseda druhé největší koaliční strany René Černý z ANO byl ve svém vyjádření zdrženlivější, stejně jako lidovecký náměstek Jaroslav Suchý.

Rezignaci potom připustil zastupitel z opozičního uskupení SPD, Trikolory a Moravanů Leoš Prokeš. Opoziční Piráti pak byli toho názoru, že by se brněnská radnice měla zabývat důležitějšími tématy, než je to, jak politici tráví svůj volný čas. Brněnská primátorka byla v té době na dovolené.