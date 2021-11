Než k tragédii došlo, hrával tehdy sedmadvacetiletý Marek fotbal, jezdil na skateboardu, miloval kolo, poslouchal hudbu. „Šel s kamarádem domů a přepadli je dva cizinci. Vznikla mezi nimi potyčka, jeden z útočníků vytáhl nůž a zasadil kamarádovi sedm bodných ran. Marek, který mu šel na pomoc, dostal bodnou ránu zezadu do krku. Během chvíle ztratil tři litry krve. Přestal se mu okysličovat mozek, a tak i přes rychlý zásah lékařů dnes nevidí, nechodí, nemluví a nejí ústy. Výživu mu podáváme sondou do žaludku,“ popisuje Markova matka Jana Petružálková.

I přes výrazná omezení se dnes s pětatřicetiletým synem snaží trpělivě dorozumívat. Sama je v invalidním důchodu, v penzi už je i manžel.

Jejich postižený syn má dnes desetiletou dceru, která ho chodí pravidelně navštěvovat. „Marek absolvuje neurorehabilitační programy v Česku i zahraničí a jeho stav se zlepšuje jen pomalu. Vše vnímá a všemu rozumí, domlouváme se sním posunky. Vyžaduje ale čtyřiadvacetihodinovou péči,“ říká máma.

Zdravotní pokroky považuje za zázrak. A napíná síly k další léčbě. Markovi by totiž pomohly kmenové buňky, díky nimž by mohl začít mluvit a vidět. „Jenže jedna aplikace stojí pět tisíc Euro a potřebuje tři dávky. Pojišťovna tuto léčbu nehradí a my tolik peněz nemáme,“ krčí rameny paní Jana.

Pro přepravu syna by potřebovala také větší auto, do toho současného se vejde invalidní vozík jen po jeho pracném rozložení. Důchodce to fyzicky zmáhá, ubývají jim síly. Obrátili se proto na Nadační fond Český mozek, který pro Marka založil transparentní účet. Z potřebných asi půl milionu korun na něm zatím přibylo asi patnáct tisíc. „Jiné možnosti nemáme, než spoléhat na pomoc dobrodinců,“ doufá žena.

Kde lze pomoci?

Zájemci mohou přispět na transparentní účet nadace číslo 111 00 33 / 5500 s variabilním symbolem 2120062. Nebo přímo na účet Marka 2301007205 /2010. Účelem sbírky je léčba kmenovými buňkami a doplacení nového auta, do něhož by se vešel invalidní vozík.