Jižní Čechy – Na jih přijede Tomáš Garrigue Masaryk. Tedy přesněji řečeno herec Otakar Brousek ml. v roli Masaryka. V pátek a v sobotu bude hrát hlavní roli prezidenta Osvoboditele při rekonstrukci jeho návratu do vlasti z exilu před sto lety.

Jako Masaryk přijede Otakar Brousek mladší. | Foto: snímek poskytl magistrát

Na svou úlohu se herec moc těší. „Zároveň ale cítím i trému a odpovědnost. Vždyť Masaryk byl zakladatel státu a dokázal se domluvit s mocnostmi,“ svěřil se. V rámci přípravy si Otakar Brousek ml. prohlížel dobové fotky a četl v knihách. „V rámci cesty ho ale není potřeba tolik studovat. Jde tam jen o samotnou existenci té osoby,“ říká herec.

Kudy vlak pojede:

21. 12. Summerau

21. 12. Horní Dvořiště: vlak T. G. M. příjezd ve 13.17 h, odjezd ve 14 h; doprovodný vlak odjezd 14.10 h

21. 12. České Budějovice:vlak T. G. M. příjezd v 15.33 h, odjezd na druhý den v 7.18 h; doprovodný vlak příjezd 15.07 h, odjezd na druhý den v 7. 25 h

22. 12. Veselí nad Lužnicí: vlak T. G. M. příjezd v 8.08 h, odjezd v 8.30 h; doprovodný vlak příjezd 7.51 h, odjezd 8.45 h

22. 12. Tábor: vlak T. G. M. příjezd v 9.05 h, odjezd v 10.19 h; doprovodný vlak příjezd v 9.02 h, odjezd v 10.24 h

22. 12. Benešov u Prahy

22. 12. Praha, hlavní nádraží: vlak T. G. M. příjezd v 13.12 h, doprovodný vlak příjezd v 12.58 h.

Historický vlak s názvem T. G. M. s prezidentskou posádkou – hercem v doprovodu sokolské stráže a legionářů – přijede do Horního Dvořiště v pátek, aby pokračoval do krajského města. Poveze ho rakouská parní lokomotiva 310.23 známá jako Hrboun. Deset minut po historickém expresu vyrazí doprovodný vlak nazvaný 100 let spolu, odkud budou moci po celou dobu prezidentský vlak až do Prahy po stejné trase zájemci sledovat. Vlaky se budou vzájemně několikrát předjíždět a zastaví ve stejných městech.



V Českých Budějovicích Masaryk vystoupí na vlakovém nádraží vyzdobeném jako před sto lety v 15.33 h. a přivítá ho jako v minulosti 42 historických salv a při hraném představení zástupci historických spolků. Odtud prezidenta poveze kočár Lannovou třídou do centra. Dana Matějková z kanceláře primátora předestírá: „Když bude přijíždět na náměstí, rozezní se všechny zvony. “ Z pódia pozdraví občany, vyfotí se s nimi a na radnici ho čeká oficiální část programu. Otakar Brousek ml. se do města prý vrací rád. „Jezdívali jsme sem s divadlem na zájezdy,“ vzpomíná a dodává: „A v Jihočeském divadle mám i spolužáky.“



V Budějcích stráví noc, aby na druhý den ráno pokračoval do Veselí nad Lužnicí a Tábora. Cílem obou vlaků bude Praha a závěr oslav.