/FOTOGALERIE/ Do nové role rektora Masarykovy univerzity byl ve středu slavnostně uveden Martin Bareš. Úřad mu v aule univerzity předal předchozí rektor Mikuláš Bek.

Inaugurace rektora na brněnské Masarykově univerzitě. | Foto: Attila Racek

Bareš byl do čela univerzity zvolen v tajné volbě členy akademického senátu v dubnu letošního roku. Jak dříve uvedl pro Deník, jako prioritu v rektorském křesle vidí Bareš přiblížení univerzity k veřejnosti. „Chci univerzitu vést ke kvalitě ve vědě i vzdělávání, k větší společenské odpovědnosti. Zásadní je zlepšení komunikaci s veřejností. Aby lidé věděli, co na univerzitě děláme, a abychom my lépe chápali, jak nás vnímají,“ uvedl Bareš.