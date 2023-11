V poměrně efektních kulisách v sobotu v podvečer začaly v krajské metropoli Ostravské Vánoce a rozsvítila se jedenáctimetrová vánoční jedle. Ne všechno se v centru Ostravy na Masarykově náměstí ale povedlo. Co ano, a co ne? Podívejte se.

V Ostravě rozsvítili vánoční strom, začaly adventní trhy | Video: Deník/Petr Jiříček

Letos s týdenním předstihem oproti začátku adventu si mohou Ostravané a návštěvníci města užívat vánoční atmosféru na Masarykově náměstí a v nejbližším okolí. Začaly oblíbené vánoční trhy, slavnostně se rozsvítil strom.

O neobvyklé rozsvícení se postaralo Art Prometheus, nechyběly světelné efekty z věže staré radnice, dnes Ostravského muzea. Do Ostravy za touto slavnostní atmosférou zavítaly davy lidí, náměstí bylo naplněné k prasknutí.

Rozsvícení vánočního stromku v Ostravě:

Možná víc než obvykle při zahájení trhů. Kdo se chtěl dostat mezi stánky na náměstí, musel mít hodně ostré lokty. „Těšili jsme se na punč nebo trdelník, zkrátka na něco dobrého, ale nikam jsme se nedostali,“ řekli Deníku Jiří s Annou, kteří atmosféru rozsvícení vánočního stromu v Ostravě zažili potřetí. Další zmiňovali i čtyřicetiminutové fronty.

Občerstvení vlevo, zbytek vpravo

Hnout se mezi stánky nedalo možná i proto, že jsou na Masarykově náměstí rozmístěny až příliš prostě – vlevo občerstvení, vpravo zbytek.

Až na výjimky totiž platí, že na polovině náměstí blíže muzeu se nachází vedle sebe veškeré stánky s občerstvením, na druhé polovině blíže řetězci KFC pak stánky s výrobky, ozdobami a dalším sortimentem mimo občerstvení – výjimkou je pár stánků otočených z náměstí ven k vyhlídkovému kolu. A to může být problém i pro následující dny, kdy dorazí přece jen o něco méně lidí.

Chybějí opatření, která by dav promísila. Zejména na polovině náměstí u muzea proto alespoň v sobotu nebylo možné projít – o ucpání druhé poloviny se postaral program na pódiu.

Předčasné rozsvícení vánočního stromku

Organizátoři také některé návštěvníky překvapili předčasným rozsvícením vánočního stromu. To bylo v programu avizováno zhruba na 18.30 hodin, ve skutečnosti k němu došlo asi o patnáct minut dříve. „Cože? Co to je? Už svítí?“ i tyto údivy zaznívaly z davu od stánků, někteří zjevně ještě nebyli připraveni, přestože světla na náměstí s předstihem zhasla.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 25. listopadu 2023, OstravaZdroj: Deník/Vladimír Pryček

K vidění na náměstí bylo také několik hloučků podnapilých náctiletých návštěvníků trhů, zejména tříčlenná skupina sotva odhadem jedenácti- až dvanáctiletých dětí, které se doslova sotva držely na nohou, budila údiv řady kolemjdoucích.

Program Ostravských Vánoc doplňuje náměstí Dr. E. Beneše s bezplatným vánočním kluzištěm a Jiráskovo náměstí. Právě Kuří rynek je ale spíše zklamáním, kromě dětského kolotoče a vydařeného betlému mimo plánovaný doprovodný program nic nenabízí. Roky, kdy i zde byla řada stánků, jež vítali hlavně ti, kdo se nechtěli mačkat, pominuly.

Krásný zážitek návštěvníkům prvního dne Ostravských Vánoc tak nabízeli alespoň živí andělé na chůdách a ovládané figuríny andělů v nadživotní velikosti, které si návštěvníci hojně fotografovali. Hřebem večera byl koncert Michala Hrůzy, který zaskočil za kapelu Buty, jejíž vystoupení bylo zrušeno pro nemoc člena kapely.