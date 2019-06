„Doprava po železnici je poměrně komplikovaná a málokterá spedice to umí zařídit. Oproti tomu doprava po vodě je výrazně snazší,“ řekl Vít Ryšavý, obchodní ředitel firmy Loko Trans, které „mašiny“ patří. Do Děčína připlula loď s lokomotivami v sobotu krátce po poledni, znovu na koleje se všech sedm 64 tun vážících obrů vrátilo v pondělí dopoledne, kdy je z nákladového prostoru lodi vyzvedl přístavní jeřáb.

Proč se firma, která se kromě jiného zabývá generálními opravami starších československých strojů, rozhodla pro dovoz lokomotiv z tak vzdálené země, ani to, kam stroje dále poputují, nechtěl Ryšavý komentovat. Podle informací Deníku by nejméně část dovezených drážních vozidel měla během několika měsíců zamířit do Srbska.

Pravděpodobným důvodem, proč firma přistoupila k dovozu ze Saúdské Arábie, je velký nedostatek hnacích vozidel, který trápí celou Evropu. Mezi dopravci je totiž velká poptávka především po nákladních lokomotivách.

Ty vyložené v děčínském přístavu mají za sebou velmi zajímavou historii. Stroje řady 742 nejprve sloužily desítky let na české železnici. Poté se přesunuly do rozpálené Saúdské Arábie, kde pomáhaly v barvách španělské společnosti OHL budovat místní vysokorychlostní železnici. Po jejím dostavení se vydaly na cestu zpět do Evropy. Protože Saúdská Arábie není napojená na jinou železniční síť, vydaly se do své domoviny po vodě. Nejprve po moři do Německa, kde byly přeložené v Bremerhavenu na loď patřící společnosti EVD a vydaly se na cestu do České republiky.

Z Děčína pak pokračují pozemní cestou, nejprve by měly zamířit do Nymburka a odtud pokračovat dál do Střelic u Brna, kde má Loko Trans opravárenské dílny.

V poslední době to je už druhý podobný převoz lokomotiv po Labi. Minulý týden přivezlo rejdařství EVD ze severu Francie hnací část elektrické jednotky. Ta bude součástí nové jednotky od konsorcia Alstom - Bombardier pro belgické státní dráhy. V Česku by měla na okruhu u Velimi projít zkouškami. Náklad naložili ve městě Rouvignies, které sousedí s městem Valenciennes, kde má Alstom výrobní základnu. Cesta do Čech trvala dvanáct dní.

„Je to přibližně 1 400 kilometrů, jedná se pravděpodobně o nejdelší trasu, po které je možné dopravit po vodě zboží do Čech,“ řekl jednatel EVD Lukáš Hradský. Je to součást obří zakázky, kterou Bombardier a Alstom získaly koncem roku 2015 v Belgii. Rámcová smlouva je uzavřena až na 1 362 dvoupodlažních vozů v hodnotě až 3,3 miliardy eur (85 miliard korun). První, už závazně objednaná, série čítá 445 vozidel v ceně 1,3 miliardy eur.

Bombardier dodá 65 řídících vozů a 290 vložených vozů, Alstom pak vyrobí 90 hnacích vozidel. Skříně vložených vozů se vyrábějí v závodě Bombardieru v České Lípě. Pro Labe nebyl převoz lokomotiv jediným neobvyklým nákladem. V minulosti se po řece vozila například auta z mladoboleslavské škodovky. Poprvé se takto začala vozit auta v padesátých letech, později ale výrobce automobilů přešel k přepravě na vlacích. Částečně se na vodu vrátil až v 80. letech.

„Upraveno bylo 16 lodí, na jeden člun se vešlo kromě normálního nákladu kolem 45 škodovek,“ napsal ve své knize o historii ČSPL Bohumil Švarc. Aby mohla auta na lodě najet, bylo potřeba je vybavit lyžinami na krytech nákladového prostoru. Plavba ale auta příliš dlouho nevozila, mladoboleslavská automobilka se po čase opět vrátila k vlakům.