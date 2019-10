„Slečno, vy jste taky maska?“ zaznělo bohumínským Hobbyparkem a rozhodně to nebylo myšleno ve zlém. Je sobota odpoledne, slečna skutečně byla jednou z masek, které zde v rámci Halloween show přišly ustanovit nový český rekord a volající pořadatel ji jen potřeboval usměrnit do průvodu.

O pár desítek minut později byl v Bohumíně ustanoven nový český rekord o nejdelší průvod ve strašidelných maskách. Měřil 480 metrů a šlo v něm 768 maskovaných lidí všeho věku.

Zhruba půl hodiny. Tak dlouho se do průvodu líčila a oblékala jedenáctiletá Nikol Zacharová. „Kostým mi koupila mamka, líčení jsem si našla na internetu . Tyto akce mám jinak ráda a byla jsem tu i minulý rok,“ říká mladá Bohumíňanka, zatímco v průvodu masek čeká, až ji pořadatelé z města i české agentury Dobrý den zařadí do sčítacího pole.

„Máme zde vytvořené určité normo pole, do kterého vždy pozveme daný počet lidí a po sečtení budou postupovat dál do průvodu,“ vysvětlil koordinátor kulturních akcí pro město Bohumín Jan Fedorowicz. Rekord, který takto v sobotu v Bohumíně padl, je již celkově sedmnáctý. „Když jsme ustanovili první z nich, zjistili jsme, že to lidi tady ve městě hodně baví a pro to se snažíme pokračovat dál,“ doplnil Jan Fedorowicz.

Jak již bylo psáno, na rekord dohlíželi a akci spoluorganizovali i zástupci agentury Dobrý den, kteří spravují Českou knihu rekordů. „Mimo jiné jsem byl překvapen, jak je Bohumín krásné a rozmanité město,“ podotkl inspektor České knihy rekordů Michal Kadula.

Krom sobotní akce se naposledy Bohumín zapsal do České knihy rekordu vloni na oslavách 100. výročí založení republiky. Tehdy se na náměstí T. G. Masaryka sešlo 2 303 lidí s trikolorou. Vůbec první rekord zaznamenalo město v roce 2006, kde se dva tisíce Bohumíňáků pustily do nepřetržitého jedenáctihodinového kotrmelcování. Tímto způsobem urazili dobrovolníci 100 kilometrů.

V knize rekordů figuruje Bohumín i díky 92 druhům piva, které se čepovaly na jednom místě, 1 240 přáním pro Ježíška, vhozených do poštovní schránky za jeden jediný den, a 3 901 kraslicím vyrobených tradičními postupy. Originálním počinem pak bylo hromadné předvádění hry Bim bam bidi, kterého se účastnilo 945 lidí.