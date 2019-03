Poté si už návštěvníci pochutnávali na zabíjačkových specialitách nebo domácí slivovici, za symbolické vstupné bylo možné prohlížet také exponáty, které jsou ve skanzenu vystaveny po celý rok. Ke všeobecnému veselí zahrála Cimbálová muzika Okybača. Program obohatila také soutěž o nejlepší jitrnici.

„Ze šesti vzorků jsou dva neviditelné a třetí namalovaný. U těch můžete hodnotit třeba talířek nebo délku špejle, chuť si musíte představit,“ vtipkoval pan Vachutka, který měl soutěž na starost. Z jitrnic, které mohli zájemci ochutnat, získal nejvíce hlasů masný výrobek řezníka Josefa Filáka z Horní Lidče.

Vedoucího Hanáckého skanzenu v Příkazech Petra Vodešila zájem lidí potěšil. Netajil, že by akci rád zopakoval i příští rok.

„Letos se to tu koná poprvé, takže jsem měl obavy, jestli někdo přijde. Teď to vypadá, že by se z masopustu u nás mohla stát tradice,“ řekl s úsměvem. Nejbližší akci pro veřejnost však chystá už na Velikonoce.