Příznivci pouťových atrakcí mohou jásat. Matějská pouť v pátek v upravené podobě znovu vypukne. Na holešovickém Výstavišti potrvá až do 6. září. „Nejedná se v pravém smyslu o Matějskou, protože nezačíná v době původního svátku. Akci jsme nazvali Zábavné městečko,“ sdělil Jan Kočka mladší.

Zábavu nabídne notně okleštěnou. Tradiční pouť nabízela okolo stovky atrakcí, nyní jich návštěvníci budou mít k dispozici pouhých patnáct.

Podle pořadatelů je však výhodou to, že městečko je malé a veškerá zábava se nachází v docházkové vzdálenosti. Na dodržování hygienických pravidel bude dohlížet ostraha u vstupu.

Ceny se v lunaparku oproti loňskému roku zvyšovat nebudou. Jednotlivé atrakce stojí od 50 do 150 korun, přičemž vstupné se do městečka nevybírá.

Novinkou letošního léta je otáčecí kolotoč s názvem Airborne. „Vejde se na něj 32 lidí, na každé straně šestnáct. Vysoký je 60 metrů a řítí se rychlostí 120 kilometrů v hodině,“ vysvětlil Kočka. Podle něj je atrakce vhodná i pro děti, omezená je pouze velikostí osoby.

Dvoumetrové rozestupy

Milovníci pouťové zábavy a adrenalinu se dále mohou těšit na strašidelný zámek, obří řetízkový kolotoč Around the World XXL, horskou dráhu Super Mouse, hydraulické slony nebo hry zručnosti Pusher and Lucky.

Chybět nebudou ani skákací hrad, trampolíny, dětský koutek, vláček a prolézačky pro děti i dospělé nazvané Fun House. Zábavné městečko láká rovněž na autodrom.

U vstupu do lunaparku obdrží lidé rukavice a dezinfekci. Nutné bude dodržování dvoumetrových rozestupů. „Atrakce se budou dezinfikovat po každé jízdě a navíc ještě ráno a večer,“ řekl Kočka.

Otevřeno bude přes týden od 12 do 20 hodin. O víkendech se brány lunaparku odemknou už v 10 hodin a uzavřou se dvě hodiny před půlnocí.

Bez kompenzace od města

Matějská pouť letos odstartovala 22. února. V pořadí 425. ročník ovšem neměl dlouhého trvání, zrušen byl již 10. března kvůli šířícímu se koronaviru. „Náš otec nikdy nezažil, že by se Matějská pouť rušila, ani za války se toto nestalo,“ říká syn známého kolotočáře.

Přesunutí termínu přineslo organizátorům řadu komplikací. „Náklady jsme ještě nepočítali, možná se nám díky Zábavnému městečku nyní vyrovnají, uvidíme,“ říká Kočka s tím, že žádnou kompenzaci od hlavního města nedostal.

Pro rodinu, která akci na Výstavišti tradičně pořádá, zajišťuje většinu atrakcí nizozemský partner Hans De Voer. Ten má za běžného stavu nabité léto v Nizozemsku. Jelikož jsou však v této zemi akce podobného typu až do konce srpna zrušené, může letos v Praze zůstat přes celé léto.

Příští ročník by si však pořadatelé přáli pouť uspořádat v tradičním termínu, i když lidé ve venkovním lunaparku v únoru či březnu mnohdy mrznou. „Do budoucna není možnost přesunout Matějskou na léto. Hlavně náš holandský partner má přes léto jiné akce,“ vysvětlil Kočka.