„Na ten první jsme měli velmi pozitivní reakce. Lidem se hodně líbil jeho smysl, tedy že projekty si navrhují sami občané,“ uvedl místostarosta Chotěboře David Šafránek.

Pravidla i částka zůstávají stejná jako loni. Opět se tedy lidé, kteří se rozhodnou zapojit, musí vejít do milionu korun. „Na to, aby podali své návrhy, budou mít čas od 8. května do konce července. Hlasování o vítězný projekt pak uděláme v září, abychom ho stihli zařadit do rozpočtu na příští rok,“ nastínil Šafránek.

I tentokrát bude důležité návrh doplnit vlastními postřehy a nápady. „Chceme to znovu stavět na konkrétních lidech, aktivních občanech Chotěboře, kteří stojí za svými nápady,“ doplnil Šafránek.

V loňském ročníku participativního rozpočtu si lidé vybrali dětské hřiště v Bahenní ulici, které navrhla maminka tří dětí Martina Odvářková. „Prioritou pro mne bylo hřiště s nápadem - komplex prolézaček, sítí a lan a hlavně kamínky jako dopadová plocha, aby se pod prvky netvořily louže a bahno. Na místě bude i lanovka pro starší děti, vše z kvalitního dřeva,“ popsala tehdy autorka.

První děti by se po něm mohly podle slov místostarosty proběhnout už letos v létě. „Výstavba hřiště bude probíhat na etapy. Do prázdnin by mohla být hotová hlavní herní plocha s kačírkovou plochou a na podzim dojde k výsadbě zeleně. Už jsme ve finální fázi, teď budeme vypisovat veřejnou zakázku na zhotovitele,“ přiblížil Šafránek.

Projekt nakonec vyjde lehce přes milion korun. „Samotné hřiště by se do požadované sumy vešlo, ale chceme tam doplnit i městský mobiliář a vysázet zeleň, takže jsme tuto částku překročili asi o dvě stě tisíc korun,“ prozradil Šafránek.

Realizace se nakonec dočkal ještě jeden návrh, který se objevil v loňském ročníku. „Bylo to vybudování dopadové plochy u lodi na Obecňáku. Sice nezvítězil, ale shodli jsme se na tom, že ta myšlenka je dobrá a nestojí moc peněz,“ dodal Šafránek.