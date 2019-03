„Konference byla určená studentům univerzity a účastnili se jí mladí lidé ze zemí Visegrádské čtyřky. Mluvil jsem o tom, jak můžu ve své zemi přispět k tomu, aby se zde rozvíjela ruská kultura a jazyk,“ popisuje Antoš.

Do Ruska se podíval poprvé před pěti lety, kdy zvítězil na známé recitační soutěži Puškinův památník. „Dva roky nato jsem byl v Moskvě. Zařadil jsem se mezi sto padesát studentů, kteří postoupili do mezinárodního kola olympiády v ruském jazyce,“ vzpomíná mladík, který by po maturitě rád studoval ruský jazyk na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

„Chtěl bych se stát učitelem ruštiny na gymnáziu,“ usmívá se sympatický hoch.

Ruština a klavír

Ruský jazyk propojuje s další svojí vášní, a tou je hra na klavír. „Hraji asi od šesti let. Když jsem poprvé slyšel ruskou hudbu, a teď nemyslím tu klasickou, tak mě okouzlila, byla taková neprobádaná. Proto jsem začal skládat hudbu na verše ruských autorů. Některé i překládám. Nemyslím si ale, že umím rusky nějak zvlášť výborně,“ usmívá se skromně mladík.

Jeho klavírní umění budou ostatně moci obdivovat i návštěvníci festivalu Ruské jaro na Moravě. „Už se na něj těším. Uskuteční v červnu ve velkopavlovickém Ekocentru Trkmanka,“ láká gymnazista, který má v oblibě i ruský sbor Alexandrovci.

„Jejich koncerty si nikdy nenechám ujít,“ vyznává se Antoš.