Vše začalo nápadem tehdy asi pětiletého Matyho. „Prvně jsme to nebrali úplně vážně, ale ta myšlenka zmrzlinárny mi utkvěla v hlavě,“ říká Matyho maminka Markéta Voda.

Nejprve zmapovala terén, aby zjistila, jak si vedou ostatní podniky se zmrzlinami v okolí. „Přišla jsem na to, že v blízkosti není nikdo, kdo by zmrzlinu dělal řemeslně. Tedy například zpracovával jahody na jahodovou zmrzlinu,“ povídá. Matyho sen tak začal dostávat konkrétní podobu.

Poprvé otevřeli v létě v roce 2020. Zkušenosti sbírala Markéta Voda v Itálii, kam odjela před otevřením podniku se svým otcem. „V Itálii je jediná univerzita na světě, kde učí výrobu zmrzliny. Byli tam špičkoví lektoři. Učil nás například zmrzlinář, který vyráběl zmrzlinu pro Angelu Merkelovou,“ zmiňuje.

Vlastní zmrzlinu nejdříve rodina rozdávala po známých a širším okolí. „Měli jsme moc hezkou odezvu. Lidé si to mezi sebou řekli, a když jsme otevřeli, tak už jsme dveře za celý den skoro nezavřeli,“ vzpomíná na první okamžiky.

Začátky podle Vody zcela růžové nebyly. „Část vybavení do provozovny měli dodat truhláři z České republiky, ale kvůli covidu se to hodně pozdrželo. Lidé si tak neměli kam sednout a kornouty byly postavené na vozíčkách, které patří do koupelny. Otevírali jsme téměř bez ničeho. Nechtěli jsme ale přijít o zmrzlinovou sezonu,“ vysvětluje těžké začátky Voda.

Mezi oblíbené příchutě zákazníků patří máta s čokoládou, pistácie nebo slaný karamelZdroj: se souhlasem Maty’s Nice Cream

Lidem provizorní provoz nevadil. „Přijde jim hezké, že jsme se nevzdali. Jsou moc rádi, když tu potkají Matyho. Ten pořád chce pomáhat. Rád zákazníkům doporučuje příchutě. My mu tady říkáme pan šéf,“ usmívá se majitelka. I barva zmrzlinářství odráží rodinné vztahy. Kombinace růžové a tyrkysové je kombinací oblíbených barev matky a syna.

Neobvyklé příchutě

Kromě příběhu podle Vody zákazníky lákají příchutě zmrzlin, co jinde nevyzkouší. Letošní oblíbenou novinkou je podle ní příchuť lotus sušenky. „Zkoušeli jsme třeba avokádo s kiwi. Nebylo to špatné, ale lidé očekávají od zmrzliny větší sladkost. Nebo třeba příchuť mrkev se zázvorem a jablkem nebyla tolik úspěšná,“ dodává majitelka.

Přestože si kvůli oblíbenosti zmrzlinářství už musí najímat brigádníky, rodinného ducha zmrzlinárna neztratila. „Každá jahoda projde našima rukama. Musíme odstranit zelenou část. Meruňky zas máme z naší zahrady. Pomáhá i moje maminka,“ popisuje Markéta Voda.

Zákazník koupí kopeček zmrzliny za pětačtyřicet korun. Za dva a více kopečků dostane slevu. Zmrzlinárna je přes zimu zavřená, lidé si tak mohou vychutnat zmrzlinu zhruba od března do konce října. Záleží na počasí.

ALŽBĚTA KADLECOVÁ