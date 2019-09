Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky má přezdívku Maxijedlík, a ne náhodou. V sobotu zvítězil na Extreme food festivalu v Olomouci, a to v pojídání jednoho z nejsmradlavějších jídel na světě. Jedná se o švédskou delikatesu surströmming, což je kvašený sleď slané chuti. Rekordman obhájil loňské prvenství.

Maxijedlík Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky. | Foto: Archiv J. Němce

„Ano, je to vždy těžké a chce to velkou odvahu se do toho vůbec pustit. Je to obrovský adrenalin. Nechutná mi to, jde o nejhorší jídlo, co jsem kdy v životě jedl, ale vždy se na to těším,“ říká rekordman Jaroslav Němec. K snídani si dal před soutěží chleba s olomouckými syrečky, ale jejich vůně se nedá se švédskou rybou ani srovnat.