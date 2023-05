VIDEO: Maxijedlík Němec vypil v Doubravici syrové pštrosí vejce. Za 29 vteřin

Panečku, to by byla smaženice. Pro celou rodinu! Pštrosí vejce o hmotnosti téměř dva kilogramy. Jen pro srovnání je to stejné, jakoby člověk na pánev rozklepl třicet menších slepičích vajec. Maxijedlík Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky se v sobotu pustil do další extrémní výzvy. V areálu zahradnictví a pštrosí farmy v Doubravici nad Svitavou na Blanensku vypil syrové pštrosí vejce na čas.

Maxijedlík Jaroslav Němec vypil v sobotu na pštrosí farmě v Doubravici nad Svitavou syrové pštrosí vejce. Za 29 vteřin. | Video: Deník/Jan Charvát