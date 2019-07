„Dokázal jsem tam spořádat osm tvarůžkových kremrolí za minutu a soutěž jsem vyhrál,“ svěřil se s úsměvem Němec s tím, že na tuto akci se speciálně hodně těšil. „Tvarůžky jsou totiž tak trochu moje srdeční záležitost a ve spojení s kremrolemi prostě lahoda,“ rozplýval se.

Na Hanou jezdí soutěžit rád. Třeba v tamní metropoli na festivale Uzená Olomouc vyhrál před časem hned dvě soutěže v jeden den. „Tlačili jsme do sebe tlačenku a pak špekáčky,“ vysvětlil Jaroslav Němec.

„Chutná" mu i nejsmradlavější jídlo na světě

Na Extreme food festivalu v Olomouci pak předvedl i to, co nikdo jiný na světě nedokáže. „Spořádal jsem tam půlkilovou plechovku švédské speciality v podobě fermentovaných sleďů (Surströmming). Podle mnohých jde o nejsmradlavější jídlo, které existuje,“ popsal jedlík Němec s tím, že letos 21. září to hodlá na dalším ročníku tohoto festivalu v Olomouci předvést znovu.

Rád vzpomíná i na to, jak v Olomouci spolu s fotbalisty Sigmy na náměstí pojídal olomoucké syrečky.

A jak se vůbec stal maxijedlíkem, který obráží soutěže po celé republice? „Všechno začalo před 14 lety, kdy mě kamarádi přihlásili na Vizovické Trnkobrání, kde se pojídaly tradiční knedlíky. Zalíbilo se mi to a letos jsem třeba už vyhrál 35 soutěží a zhruba na čtyřicítku se ještě chystám,“ ozřejmil Němec s tím, že někdy zvládne i dvě až tři soutěže za víkend.

Chilli mu nesedlo

Špatně mu po předvedených výkonech prakticky nikdy není. „Akorát jednou jsem se nechal přemluvit, abych se zúčastnil Chillibraní v Brně. Byla to šílenost, šel jsem do toho bez řádného tréninku, a to byla chyba. Strašně mě v průběhu soutěže rozbolelo břicho a musel jsem odstoupit,“ vzpomíná na výjimečnou událost.

Jinak ale prakticky vše dokáže ustát, takže je často svědkem toho, jak jeho protivníci kolem zvrací o sto šest. „Musíte na to mít prostě cvičený žaludek, a taky je to trochu v genech,“ míní a dodává, že lidé se často diví, že neváží třeba 150 kilo. „Musím se tomu smát, o tom to vůbec není. Často největší jedlíci jsou ti největší střízlíci,“ vysvětlil.

A co všechno si dopřál na soutěžích v poslední době?

Kromě již zmíněných tvarůžkových kremrolí to byl třeba kilogramový steak, beleše s meruňkovou marmeládou a meruňkovým podmáslím, guláše, knedlíky, bábovka, burgry, halušky. A dokonce si užil i pojídání chilli piva lžící. Tak dobrou chuť Jaroslave, ať ti to pěkně „maxijedlí“.