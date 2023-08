Svému účelu stále slouží 34 přejezdů s mechanickými závorami. Zhruba polovina má obsluhu přímo na místě nebo v blízké stanici. „Pravidelně se obsluhuje 16 přejezdů, 8 z nich je ovládaných na dálku. Zbývajících 18 přejezdů s mechanickými závorami se otevírá na požádání,“ upřesnil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Zdroj: Stanislav Ďoubal

Klasické přejezdy s pravidelnou obsluhou jsou například v Doudlebách nad Orlicí, Převýšově, Novém Bydžově, Smidarech, Kopidlně, Butovsi, Chotěvicích, Pilníkově či v Opočně. Největší zastoupení má trať mezi Chlumcem nad Cidlinou a Trutnovem v úseku od Hostinného do Trutnova. Postupně je však nahradí elektronika. Jsou totiž poruchové, opotřebené a nejdou na ně sehnat náhradní díly. Zároveň stojí mimo systém moderních zabezpečovacích zařízení.

Železničáři, kteří původní zařízení dosud obsluhují, na ně nedají dopustit a většina z nich lituje, že vymění romantický klapot řetězů za počítače.

„Je to nádhera, pohádka. To víte, mechanické závory se už jen tak nevidí, všude jsou automaty. Už na to ani nejsou náhradní díly. Když něco potřebujeme, musí nám to udělat nějaký fachman. Třeba takový pastorek (ozubené kolo) se už těžko shání. Sloužím tady už přes třicet a jsem na to pyšný, jsem železniční patriot,“ vyprávěl nedávno reportérovi Deníku Petr Dušek, který pracuje na stanici Doudleby nad Orlicí.