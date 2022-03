Na předání medaile si musela Jana Březinová počkat, několikrát byla slavnost kvůli pandemii covidu odložena. Jako hrdinka si ale ani dnes zdravotní sestra rozhodně nepřipadá. „Za dva a půl roku jsem se s tím už trochu srovnala. Znamená to ocenění nejen mojí práce, ale taky všech zdravotníků. Jejich práce je většinou nedoceňovaná. Dostala jsem medaili jenom já, ale když jsem kráčela k panu prezidentovi, šli tam se mnou v podstatě všichni. Každý z nás zdravotníků by si to zasloužil,“ vysvětluje Březinová.