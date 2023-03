Medvědí česnek už voní v lese u Břeclavi. Vitamínová bomba přitahuje sběrače

Vitamínová bomba v podobě medvědího česneku už rozvoněla známou lokalitu v lese za břeclavskou nemocnicí. Zatím vystrkuje jen první zelené lístky a vášniví sběrači se už připravují na to až se porost změní v bohatý zelený koberec. To by mělo nastat během několika dnů.

Medvědí česnek je vyhledávaná první jarní bylina | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková