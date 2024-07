Náchodský zámek je už od roku 1995 neodmyslitelně spjat s medvědy hnědými. Poté, co 8. ledna 2023 v úctyhodném věku 31 let uhynula medvědice Dáša, zůstal v zámeckém medvědáriu její partner Ludvík sám. Národní památkový ústav nyní plánuje do několika let postupně ukončit chov těchto velkých šelem na všech hradech a zámcích v Česku.

„Tak vylez méďo, ukaž se,“ chodili včera odpoledne návštěvníci zámku kolem zábradlí na nádvoří i o něco níže u plotu medvědária ve snaze zahlédnout jeho posledního obyvatele. Marně. Ludvík byl zalezlý ve své ubikaci a k procházce po výběhu ho asi nic nelákalo.

Jak se Deník dozvěděl, tak v těchto dnech hodně odpočívá, někdy se mu ani nechce z brlohu a dlouhé polehávání se pak projeví na těžkopádnější chůzi a je třeba mu aplikovat něco na uvolnění a podporu kloubů.

Medvědi k náchodskému zámku neodmyslitelně patří už téměř 30 let. U nádraží mají dokonce vyřezané dřevěné sousoší. Vedení města i zámecký kastelán Petr Ťažký se ale už nyní smiřují s faktem, že jednoho dne mědvědárium osiří nadobro.

Podle informací Českého rozhlasu generální ředitelka Naděžda Goryczková podepsala v polovině letošního května memorandum, které stanovuje základní principy spolupráce mezi památkáři a nadacemi Stiftung für Bären a Bears in mind za účelem ukončení chovu nebo držení medvědů na státních hradech a zámcích České republiky do roku 2030.

„Demědvědizace“ českých památek

„Demedvědizace“ se bude týkat kromě Náchoda také hradu Točník, zámků Konopiště a Český Krumlov. Zatímco medvědi z ostatních zámeckých chovů budou v příštích letech postupně převezeni do přírodních rezervací, tak na náchodského Ludvíka se pohlíží jinou optikou.

„Posláním památkového ústavu není chov zvěře, ale péče o národní kulturní památky. Důležitá informace je ale to, že v případě náchodského zámku určitě nedojde k žádnému transportu medvěda. Musíme si uvědomit, že Ludvík je již v pokročilém věku, takže tu dožije,“ říká kastelán Petr Ťažký. Ludvík je ve svých 32 letech v závěrečné části své životní pouti a chov medvědů na zámku tak skončí přirozenou cestou až po jeho úhynu.

Medvědária na státních hradech a zámcích začaly v 90. letech fungovat jako útulky pro zvířata, která zabavily státní orgány z nelegálních nebo nevhodných chovů a o která se musel český stát postarat. To byl případ i Dáši a Ludvíka. Zoologické zahrady medvědy odmítly, a proto se jich ujal Národní památkový ústav - oba medvědi hnědí byli převzati do péče nadace Spisovatelé za práva zvířat od pražského cirkusového drezéra pana Emila Šimka 18. 5. 1994. Následně byla zvířata převezena do ZOO ve Dvoře Králové do karantény.

Paralelně začaly náročné a nákladné práce na úpravě hradního příkopu. Jen ocel na mříže stála přes 300 tisíc korun.

„Přestože se snažíme o svěřená zvířata pečovat co nejlépe, Národní památkový ústav si uvědomuje, že medvědária na hradech a zámcích stoprocentně nesplňují současné moderní trendy ideálního chovu medvědů v zajetí. Proto se rozhodl, že postupně jejich chov ukončí, nejlépe do roku 2030. Zvířata budou následně převezena do přírodních rezervací,“ přiblížila mluvčí územní památkové správy v Českých Budějovicích Markéta Slabová.

Medvědi jinde v Náchodě? Ne

Náchod je v tomto ale trochu specifický, protože chov medvědů zde probíhá na základě trojdohody mezi Národním památkovým ústavem, který poskytuje příkop se zařízením medvědária, Město Náchod, které zajišťuje samotný provoz a ZOO Dvůr Králové, jež má na starosti veterinární péči. Péče zahrnuje pravidelné a kvalitní krmení, zajištění stálého přístupu k pitné vodě, úklid výběhu i kotců, průběžné kontroly výběhu a případné odstraňování nebezpečných předmětů, výměnu vody v bazénku, zazimování a v neposlední řadě časté a pravidelné sledování chování a zdravotního stavu.

„Samozřejmě, že nás to bude mrzet, až tu Ludvík nebude. Pro Náchod to je symbol - pro spoustu lidí představovali medvědi na zámku velký kus životní etapy, vodili tam své děti, teď už svoje vnoučata… Určitě ale nezvažujeme chov medvědů někde na jiném místě,“ konstatovala mluvčí radnice Nina Adlof.