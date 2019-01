Přestřelky na kladenské politické scéně neberou konce. Od podzimních komunálních voleb, kdy i přes vítězství bývalý primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) do svého křesla už neusedl a jeho protivníci vedení současným primátorem Danem Jiránkem (ODS) utvořili barevnou koalici, znesvářené tábory patrně hned tak nenajdou společnou řeč.

Kladenská radnice. | Foto: DENÍK/Jan Brabec

Zdaleka ještě neutichla kauza radního Lukáše Hanese (podle něj opozicí zinscenovaná), který v prosinci řídil, měl nehodu, test ukázal, že byl pod vlivem drog a přišel o řidičák. A je tu první protiúder. Bývalé vedení města Kladna prý pořádalo opulentní večírky, které v rozmezí 22 měsíců stály městkou kasu miliony.

Současný kladenský primátor Dan Jiránek je přesvědčený o tom, že bývalé vedení města projedlo a propilo takřka každý týden na večírcích nehoráznou sumu peněz, která se v účetnictví jen těžko dohledává. Částka za jedinou akci totiž dosahovala vždy jen do takové výše, aby nemusela být soutěžena. Navíc byly prý objednávky vystaveny dodatečně.

Snadno dostupná zábava

Rauty, večírky, oslavy, na kterých alkohol tekl proudem. To vše bylo podle Jiránka jednoduše dostupné. Stačilo prý, že někdo z úřadu zvedl telefon, pohoštění bylo vyrobeno v městském hotelu Sletiště a nejčastěji se konzumovalo v divadelní kavárně.

A šlo opravdu o velké částky. Primátor toto období nazval „22 měsíců trvajícím mejdanem“, který měl stát skoro 5,5 milionu korun. „Začali jsme dostávat faktury, k nimž v systému města ani v registru smluv nebylo nic. U některých jsme se rozhodli, že uzavřeme dohody o narovnání, jiné předáme právníkům, protože jsou to poměrně vysoké částky,“ upozornil Jiránek s tím, že takový systém je pro něj neuvěřitelný. „Vymyká se všemu, co jsem kdy na jakémkoli městě zažil,“ sdělil.

Víno pro J. A. R.?

Jiránek například poukázal na fakt, že podle dostupných faktur měla prý známá kapela J. A. R. do Kladna přijet už pět dní před svým koncertem a vypít tu 90 lahví vína. „Nemyslím si, že je to reálné,“ podotkl Jiránek. „Spíš si jen někdo vzpomněl, že byl v tom období koncert a napsal alkohol na tuto akci,“ nabídl své vysvětlení.

Volf: Je to o reprezentaci

Exprimátor Milan Volf s obhajobou projedených a propitých peněz ale žádné problémy nemá. Je přesvědčen o tom, že nedělali nic nezákonného. Město velikosti Kladna si prý takovou reprezentaci zaslouží. „Veškeré občerstvení se vyrábělo v městském hotelu Sletiště, což je pochopitelné. Nebudeme nakupovat u cizích. Pokud jsme chtěli mít v Kladně kvalitní kulturu, museli jsme zajistit odpovídající pohoštění. Nebudeme dávat umělcům namazaný chleba,“ zdůraznil Milan Volf a upozornil, že jeho radnice výrazně pozvedla kulturní a společenský život ve městě. „A to je s tím spojené. Po každé premiéře v divadle jsme dělali rauty. Divadlo bylo vyprodané, lidé zůstávali dlouho do noci. Pochopitelně se můžeme bavit o tom, zda to dělat či ne,“ poznamenal Volf, který se domnívá, že celá věc je jen útok na opozici za jejich kritiku Lukáše Hanese.

„Kladno má rozpočet kolem dvou miliard korun ročně. My jsme kulturu dělali za jedno procento a z toho rozpočtovaná byla jedna desetina procenta na tyto věci. Z naší strany proto nevidím žádný problém,“ dodal Volf.