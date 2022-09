„Střílím už deset let. A jelikož mi to docela jde, začal jsem jezdit po soutěžích. Nejsem pistolový mířenkář, spíše se věnuji aktivní střelbě za pohybu,“ svěřil se varnsdorfský střelec, pro kterého to byla premiérová účast na memoriálu. Samotná střelba ho baví a primárně neusiluje o umístění na stupních vítězů. „Důležitý je respekt, který dodneška cítím. Ale pochopil jsem, že zbraň je stroj, který dělá to, co chce člověk,“ doplnil Velebil.

Soutěž uspořádalo Krajské vojenské velitelství Liberec (KVV Liberec) s Klubem výsadkových veteránů Liberec a Klubem vojáků v záloze Jenišovice. Za založením tradice stojí Antonín Hušák. Původně se jednalo o soutěž pro vojenské důchodce Okresní vojenské správy v Jablonci nad Nisou. Po prvním ročníku se do klubu přihlásil i vojenský pilot a válečný hrdina Karel Mrázek, který se střeleb pravidelně účastnil. „Po jeho smrti jsme se rozhodli přejmenovat soutěž po něm jako projev úcty,“ osvětlil plukovník ve výslužbě. On sám se střílení moc nevěnoval. „Velitel je hlavně organizátor. Ale vlohy ke střelbě zdědil syn, který se pravidelně soutěže účastní,“ dodal se smíchem.

Mířili i na ptáka

Z původních skromných začátků s účastí třiceti závodníků přerostl Memoriál generála Karla Mrázka v soutěž střelců, které se kromě profesionálů účastní i zájemci z řad amatérů nebo poloprofesionálů a je otevřena i veřejnosti. Letošního ročníku se účastnilo 34 tříčlenných družstev. „Soutěžící porovnali své dovednosti ve střelbě z pistole ve dvou kategoriích, a to ozbrojené složky a senioři. Stříleli na 25 metrů vzdálený terč. Jeden byl klasický v podobě nekrytě ležící figury, druhý netradiční v podobě ptáka,“ popsal disciplíny ředitel KVV Liberec a plukovník generálního štábu Miroslav Brázda.

Absolutně nejlepším střelcem soutěže se stala Michaela Vlčková z Klubu vojáků v záloze Turnov, která tak zastínila své mužské soupeře. Podle mluvčího KVV Liberec Lukáše Ráce to není nic neobvyklého, armáda nerozlišuje muže a ženy, rozlišuje pouze vojáky. Řídí se heslem: „Když na to máš, tak to ukaž a dělej to.“ „Samozřejmě tak jako v civilu jsou některá omezení jako například na zvedání břemen. I když mají výkonnostně některé výstupy snížené, nejsou jednoduché a musí na nich pracovat,“ přiblížil Rác.

Připravují se na boj

Armáda kvůli vojenskému konfliktu na Ukrajině eviduje zvýšený zájem lidí o aktivní zálohu, která představuje připravenou rezervu české armády a její členové jsou díky pravidelnému výcviku schopni kdykoliv doplnit její profesionální jednotky. U škol vzrostla poptávka o projektové dny. Během nich školí žáky i učitele, věnují se problematice obrany státu, krizovým situacím a jak se při nich chovat, a první pomoci. „Konflikt ukázal, že demokracie a mír nejsou zadarmo. Lidé to začali intenzivně vnímat, jelikož Ukrajina není úplně daleko a už se nás to bytostně týká,“ podotkl Rác.

Enormní zájem o své zboží hlásily na jaře i army shopy. Braly je útokem nejen majitelé zbrojního průkazu, kteří nakupovali střelivo i samotné zbraně. Podle Ivany Esentierové z libereckého Army Arms už bezhlavé skupování skončilo, ale zájem je stále nadprůměrný. „S panující drahotou lidé více přemýšlejí, co opravdu potřebují, a nákup promýšlejí,“ řekla Deníku s tím, že evidují nadprůměrný počet zájemců o zbrojní průkaz. Součástí samotného obchodu je totiž i střelnice. „Kulminovalo to na začátku roku, teď to mírně pokleslo,“ upřesnila.

V blízké budoucnosti chystá velitelství velké cvičení v podobě ochrany objektu kritické infrastruktury. Také proběhne branný závod určený pro liberecká gymnázia. Učitelé, kteří se účastnili školení v podobě přípravy občanů k obraně státu, se budou moci účastnit akce V kůži vojáka. „Na jeden den a jednu noc zažijí účastníci na vlastní kůži, jaké to je být vojákem,“ dodal Rác.