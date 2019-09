Centrum nový systém rozdělí do dvou režimů. Oblast s celodenní regulací vjezdů zahrne současnou pěší zónu, okolí Rašínovy ulice a Zelný trh. „Budeme tam velice striktně povolovat vjezdy rezidentům, abonentům či jednostopým vozidlům. Pro zásobování bude vjezd povolený od šesti hodin do půl jedenácté dopoledne,“ uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Změny zásobovacích hodin se někteří Brňané obávají. „Tento šibeniční prostor pro zásobování je pro většinu prakticky nepoužitelný. V odpoledních hodinách nebudou mít někteří ve svých prodejnách co prodávat,“ komentoval Brňan Petr Markus, který žije v okolí centra.

Do omezené části centra vjedou i zaměstnanci sociálních služeb či záchranáři, policisté a hasiči. Řemeslníci jen na základě potvrzení zákazníka žijícího v centru. Taxikáři zase musí mít objednávku svého zákazníka, zastavit na vyhrazených místech navíc můžou jen v noci. „Pro denní řidiče nejsou v centru žádná stání. Je to škoda, protože stanoviště by mohla fungovat i pro ně. V pěší zóně člověk už dnes ve dne do taxíku nenastoupí,“ uvedl za Cech Taxi Czech Republic Jiří Kyjovský.

Nový režim vjezdů do centra

- kde: historické jádro Brna

- kdy: od 1. ledna 2020

- režimy: 1. pěší zóna – Rašínova ulice, Zelný trh s celodenní regulací, kam lidé vjedou jen s povolením, 2. zóna – Jezuitská, Měnínská, Veselá a ulice Bašty, kam můžou lidé vjíždět volně

- zásobování: do kontrolované oblasti jen mezi šestou hodinou ránou a půl jedenáctou dopoledne

- dropzóny: vznik krátkodobých parkovacích míst v neregulované oblasti, možnost odstavení auta na půl hodiny až hodinu

- kontrola vjezdů: kamerový systém

Změnou chce Kratochvíl docílit snížení počtu aut, která centrem projíždí. „Dnes je jádro města jedna zóna, což řidiči zneužívají k jeho průjezdu. Zásobování chceme eliminovat, aby lidé mohli v klidu sedět odpoledne na lavičce bez toho, aby kolem nich projížděla nákladní auta,“ vysvětlil.

Vjezd do kontrolovaných oblastí ohlídají kamery. Kolik přesně jich na zhruba dvaadvaceti vytyčených bodech bude, zatím není zcela jasné.

Druhá lokalita, kam vjedou lidé kdykoli, bude okolí Jezuitské, Měnínské, Veselé ulice a ulice Bašty. „Vzniknou tam takzvané dropzóny neboli krátké parkovací zóny pro zastavení na třicet až šedesát minut,“ dodal radní Kratochvíl. Pro krátkodobé parkování plánuje vytipovat úseky konkrétních ulic, kde návštěvnický režim zavede.

Rozhodnutí vedení města vítají i zástupci ústřední městské části. „Úprava vjezdů odpovídá našim požadavkům. Zamezí častému průjezdu aut pěší zónou mezi Masarykovou ulicí a náměstím Svobody. Zároveň návštěvníkům umožní vjezd do okolních ulic historického centra,“ zhodnotil radní pro dopravu Jan Mandát.

Start nového systému vjezdů pravděpodobně změní také současná oprávnění, která lidé žijící v centru mají. „Jakmile bude jasné, že stihneme systém spustit ve stanoveném termínu na začátku roku, budeme obyvatele o všem informovat,“ nastínil další postup radní pro dopravu Kratochvíl.