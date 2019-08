Pusto a prázdno. Podle některých nájemců a návštěvníků se krytá tržnice na Zelném trhu čím dál víc vylidňuje. Zmínila se o tom třeba Brňanka Kateřina Veselá. „Chodím do tržnice často a přijde mi smutné, že ubylo tolik obchodů. Asi jsou drahé nájmy. Nejvíc mi chybí maso a mléčné výrobky, které tu byly,“ svěřila se.

Její stížnost podpořil jeden z nájemníků David Prokeš. „V uplynulých dvou letech budovu opustilo nejméně dvacet prodejců, vedení tržnice však stále nedochází, že jádro problému může být ve způsobu, jak tento objekt spravuje. V přístupu chybí jakákoli sebereflexe a schopnost pracovat s konstruktivní kritikou,“ uvedl.

Zatímco v prvním patře lidé nějaké obchody najdou, eskalátory do druhého podlaží jsou zavřené. Provozovatel z firmy 4E Production Pavel Bartošek tvrdí, že je většina buněk obsazených. „Že jsou prázdné, neznamená, že nejsou obsazené. Pracujeme na úpravě konceptu,“ informoval.

Konkrétní změny ale popsat odmítl. „Je to součást obchodní strategie, nechci ji zveřejňovat,“ řekl Bartošek.

I když se lidé nepodívají do druhého patra, mohou vyjet výtahem na vyhlídku, ze které si prohlédnou centrum Brna. Ta ale bývá také nepřístupná. „Zavírají ji čím dál častěji z důvodu pořádání svateb a jiných soukromých akcí organizovaných 4E Production bez ohledu na to, že terasa má sloužit lidem a měla by být volně přístupná právě ve dny, kdy ji může navštívit co nejvíce zájemců,“ přemítal Prokeš.

Budovu společnosti pronajímá městská část Brno-střed. Podněty hodlá prověřit. „Nájemce Tržnice Brno závazky vůči městské části Brno-střed dosud řádně plnil. Stížnosti a informace, které jsme dostali, prověříme. Jak z pohledu stávajícího stavu, záměru nájemce do budoucna, tak i z pohledu jejich souladu s uzavřenou nájemní smlouvou,“ ujistila mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Tržnice na Zelném trhu je otevřená něco přes dva roky. V prvním roce její vedení plánovalo zaplnit obě patra obchody, to se ale nepodařilo. Odlišné představy o fungování mezi pronajímatelem a nájemci se táhne od jejího vzniku.

