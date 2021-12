Vysokoškolskou menzu v nenápadném paneláčku za kolejemi na ústecké Klíši vystřídal Dům umění (DUUL). Vystavovat se tu sice začalo už v roce 2016, v posledních dvou letech ale umělecký cvrkot utichl a spíš tu řvaly sbíječky. Rekonstrukci a vybavení objektu skoro za 50 milionů korun pokryly finance z evropského operačního programu pro české vysoké školy ve strukturálně postižených regionech.

Teď je v dvoupatrovém objektu na 700 m2 výstavní plochy, multifunkční sál pro audiovizuální akce až pro 80 diváků, ateliér pro hostující umělce i několik dílen. Po něčem takovém toužili lidé ze zdejší umělecké scény prakticky skoro od revoluce, připomněl ředitel DUUL Michal Koleček ve středu, kdy v novém prostoru otevřeli první výstavu.

Ta se nově ohlíží za legendární akcí s názvem Narušená rovnováha v ústecké Galerii Emila Filly v roce 1993. Kurátoři znovu vystavují díla sedmi tehdy začínajících severočeských umělců včetně Jiřího Černického, Pavla Kopřivy nebo Jitky Géringové. Vedle nich ale diváci uvidí i artefakty mladších autorů, kteří v Ústí studovali umění.

Jedinečná pozice

Domů umění je v Česku víc, jsou v Brně, Českých Budějovicích nebo Opavě. Ten ústecký je ale specifický. „Žádná taková instituce tu není,“ je přesvědčen Koleček. DUUL totiž není ani státní, ani krajskou či městskou příspěvkovou organizací. V zádech má „pouze“ zdejší univerzitu.

Záštita Univerzity J. E. Purkyně je ale podle Kolečka benefit: nejenže vysoká škola hradí základní provoz instituce, její pedagogové poskytují také potřebné know-how k vzdělávacím aktivitám Domu umění. A jeho prostory využijí ve výuce nejen praktičtí adepti umění, ale také studenti kurátorství.

Zrekonstruovaný prostor přirovnávají k přírodovědecké či chemické laboratoři. Chtějí tu nabídnou místo i akcím z oborů jako hudba a literatura i těm komunitním. Na aktuální výstavu se dostanete v úterý, čtvrtek a pátek od 10 do 18, ve středu od 10 do 19 a v sobotu od 10 do 16 hodin. Vstup je zdarma.

Provizorium na Masaryčce končí

Příští rok chce DUUL hospodařit s částkou 3,5-5 milionů korun. Má podané žádosti o dotace, usiluje i o peníze města a kraje, na celoroční podporu už přispívá ministerstvo kultury. Pokud ho univerzita obhájí, peníze by instituce získala také z velkého projektu RUR, který figuruje mezi 11 strategickými projekty do Fondu spravedlivé transformace.

V posledních dvou letech fungovalo jako „náplast“ za rekonstruovaný DUUL jeho provizorní sídlo v centru města na Masarykově ulici. Umělci se v této svébytné lokalitě sžili s komunitou a připravili nezapomenutelné akce. Poslední výstava tu skončí v závěru prosince, pak už se tým bude soustředit pouze na dění v objektu na Klíši.