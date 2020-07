Nový tichý asfalt a koleje, bezbariérové ostrůvky, kratší přechody, legalizace parkování. Vše za tři měsíce. Nedávno opravená Merhautova ulice v Brně je ale podle některých cyklistů nebezpečná. Mezi kolejemi a parkujícími auty tam totiž zůstala nebezpečná, takzvaná dveřní ulička.

Jestliže ji méně zkušený cyklista nezná, pak mu podle Marka Lahody hrozí střet s otevřenými dveřmi stojícího auta. „Pokud pojede podél zaparkovaných aut, bude riskovat, že ho někdo zabije otevřením dveří při vystupování z auta bez podívání se do zrcátka,“ uvedl cyklista.

Jeho slova potvrdil i Jiří Müller, který jezdí Brnem na kole léta. „Předloni jsem si takhle na Merhautce poranil koleno, když paní otevřela dveře a v té rychlosti jsem se jí už nestačil vyhnout. Od té doby radši po téhle ulici nejezdím,“ posteskl si cyklista Müller.

Při vystupování z auta se do zpětného zrcátka vždy dívá třeba řidič Ondřej Špaček. „K opatrnosti nabádám pokaždé i ostatní lidi ve voze. Je nutné neustále sledovat provoz za autem. Když někdo zezadu zrovna jede, radši s vysednutím počkám, než abych někoho nebezpečně omezoval,“ sdělil.

Podle úředníků magistrátu rekonstrukce umožnila parkování aut. Šířkové uspořádání ulice ovšem nedovoluje umístění cyklopruhu. „Po odečtení šířky tramvajového tělesa a po obou stranách parkujících osobních aut zbývá na každé straně asi půl metru, což je pro vyznačení pruhu pro cyklisty málo. Provoz lidí na kolech by tam ale měl být komfortnější, a to díky novému asfaltovému povrchu,“ upřesnila Anna Dudková z brněnského magistrátu.

Policisté tvrdí, že se na cyklisty při opravě Merhautky nezapomnělo. „Mohou tam jezdit. Kvůli bezpečnosti však pro ně může být vhodnější jízda některou souběžnou ulicí, kde není tak silný provoz,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

HLAVNĚ OPATRNOST

Odborník Pavel Čížek z Besipu nabádá lidi na kole k opatrnosti. „Cyklista by neměl jezdit těsně kolem stojících aut a musí počítat s tím, že řidič může náhle vystoupit. Proto by si měl člověk na kole nechat aspoň půl metru od otevřených dveří. Většina řidičů má však naštěstí zafixované, že se před vystoupením z auta podívá do zpětného zrcátka,“ vysvětlil.

Motoristé musí být podle Davida Pokorného ze spolku Brno autem ohleduplní. „Pokud ale vím, tak projekt dopravy s pruhem pro cyklisty na Merhautově nepočítal. Cyklopruhy naopak mají být v budoucnu v Provazníkově a Lesnické ulici,“ sdělil.

Pozor si musí dát lidé na kole i řidiči



• Jízdní pruh pro cyklisty musí být široký aspoň 75 centimetrů. V Merhautově ulici však zbývá na každé straně jen půl metru.

• Cyklisté by si tedy měli dávat hlavně při jízdě z kopce ve směru do centra města pozor a nechat si rezervu na případné objetí otevřených dveří auta.

• Ohleduplní by měli být i řidiči, kteří jsou podle vyhlášky povinní podívat se před vysednutím z auta do zpětného zrcátka.

• Odborníci radí lidem na kolech jezdit po souběžných ulicích.